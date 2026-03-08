Mi cuenta

Unha realidade insoportable

Hoxe, 8 de marzo, Día Internacional da Muller, dende a asociación “ESMAR NON Á VIOLENCIA” dirixímonos á cidadanía como asociación que acompaña, escoita, asesora e protexe cada día a vítimas de violencia de xénero.

Facémolo dende a responsabilidade, pero tamén dende a preocupación.

É certo que avanzamos. A aprobación da Lei Orgánica 1/2004 marcou un antes e un despois na protección integral contra a violencia machista. O recoñecemento internacional do problema, impulsado por organismos como ONU Mulleres, contribuíu a situar a igualdade no centro do debate público.

Hoxe contamos con máis recursos, máis profesionais formados, maior visibilidade e un Pacto de Estado.

Pero non podemos conformarnos. As estatísticas seguen a amosar unha realidade insoportable: o número de mulleres asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas non descende de forma sostida e en determinados períodos, incluso medra.

Cada cifra é unha vida arrebatada, unha familia rota, unha sociedade e unhas medidas institucionais que non chegaron a tempo.

E xunto a esta violencia extrema, aumenta tamén a violencia vicaria. Non só se manifesta na súa forma máis brutal —o asasinato de fillos e fillas para danar á nai— senón tamén en formas menos visibles, pero profundamente destrutivas: a manipulación emocional dos menores, o uso instrumental dos fillos para deteriorar o vínculo materno, a xeración de medo e culpa na infancia para seguir exercendo control. Sen importar o dano que isto pode causar nos nenos e nenas que o sofren e o trauma que arrastrarán moitas veces de por vida, o cal é posible que condicione a súa personalidade adulta.

É unha violencia que busca perpetuar o poder e castigar a autonomía da muller incluso despois da ruptura.

Todo iso ten unha raíz común: a desigualdade estrutural entre homes e mulleres. Mentres persistan o teito de cristal, a fenda salarial, a sobrecarga de coidados e e a desvalorización social do feminino, a violencia atopará terreo fértil.

Preocúpanos especialmente a falta de sensibilidade que estamos detectando en parte das xeracións máis novas. Observamos un preocupante retroceso nas actitudes: normalización da obxectificación do corpo das mulleres, banalización da humillación nas redes sociais, consumo de contidos que reproducen estereotipos machistas e un aumento de agresións sexuais entre adolescentes  mozos.

Non podemos ignorar estes sinais.

A igualdade non é unha moda nin unha ideoloxía: é a base dunha convivencia democrática. Cando entre a mocidade se debilita o rexeitamento firme ao machismo, estamos ante un problema social de primeira orde.

Por iso, o noso traballo non pode limitarse a atender as consecuencias. Debemos actuar na raíz.

Como sociedade, temos a responsabilidade de colaborar activamente no cambio de mentalidade das xeracións novas. Elas e eles son o futuro,  e nas súas mans está consolidar unha base sólida de respecto, coresponsabilidade e equidade.

Necesitamos unha educación que fomente a erradicación da violencia e do machismo desde a infancia; que ensine a identificar o control e a dominación como formas de maltrato; que promova relacións afectivas baseadas na igualdade e no consentimento e o respeto; que sitúe ás mulleres no lugar que lles corresponde por dereito, sen teitos de cristal nin límites impostos polo seu sexo. A labor de toda a sociedade, familias, centros educativos, medios de comunicación, institucións, empresas e cidadanía, é loitar por un progreso social que só pode concibirse desde a igualdade real e a paridade de dereitos, cal sexa o sexo ou o xénero das persoas.

Este 8 de marzo non é só unha conmemoración. É un chamamento á acción.

Non podemos permitir retrocesos. Non podemos normalizar cifras de asasinatos nin discursos que minimicen a desigualdade.

Non podemos mirar cara a outro lado cando as máis novas reciben mensaxes que as empurran de novo á subordinación, cando as suas parellas lles fan creer que o amor é control, celos, violencia física e psicolóxica.

A igualdade efectiva entre mulleres e homes non é un obxectivo simbólico: é a condición indispensable para unha sociedade máis xusta, máis segura e verdadeiramente democrática. E mentres unha soa muller viva con medo, o noso compromiso seguirá sendo firme e inquebrantable.