Por un feminismo que nos inclúa a todas
Cada 8 de marzo lembramos que a loita feminista non é un día, senón todos os días. En As Moiras pensamos que visibilizar as nosas historias, as nosas voces e o que aínda temos por conquistar é fundamental para construír unha sociedade máis xusta.
Aínda hoxe seguimos enfrontando desigualdades que parecen pequenas, pero que pesan moito: teitos de cristal, microviolencias no traballo, presións sobre como vivir, amar ou decidir. Por iso cada xesto de sororidade, cada palabra de apoio, cada acción colectiva conta. O feminismo non é só protesta: tamén é coidado mutuo, escoita e redes que sosteñan a todas.
Tamén sabemos que o feminismo non pode ser igual para todas: mulleres migrantes, racializadas, con discapacidade, LGTBIQ+… todas temos retos diferentes, e o movemento debe telo en conta. A xustiza de xénero non é completa se non é interseccional.
Este 8-M celebramos o que se logrou, pero tamén lembramos que queda moito por facer. Desde As Moiras convidamos a todas e todos a seguir participando, aprendendo e apoiando, porque cada acción, por pequena que pareza, deixa pegada e abre camiños para as xeracións que veñen.