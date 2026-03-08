O silencio non é unha opción
Historicamente, intentouse reducir o feminismo a unha serie de datas no calendario ou a consignas que decoran escaparates unha vez ao ano. Nembargantes, o que hoxe presenciamos nas nosas rúas non é unha moda pasa-xeira, senón o berro estrutural de quen fomos decidindo que o silencio xa non é unha opción de supervivencia.
Aínda que as leis avanzaron, a brecha entre a legalidade e a realidade segue sendo un abismo. Non basta con leis de paridade se as mulleres seguimos asumindo as tarefas do cuidado non remuneradas. Non basta con protocolos de acoso se as vítimas seguen sendo cuestionadas pola súa forma de vestir ou actuar. A verdadeira transformación non ocorre só no boletín oficial, senón na redistribución do poder e do tempo.
A violencia machista non é un caso illado nin un “suceso” de crónica negra; é o síntoma dun sistema que aínda considera os corpos das mulleres como territorios de conquista. Os colectivos feministas esiximos:
-Educación afectivo-sexual integral para desterrar o machismo desde a raíz.
-Xustiza con perspectiva de xénero, que protexa a vítima en lugar de auditar a súa dor.
-Políticas públicas reais que financien refuxios, atención psicolóxica e autonomía económica.
O feminismo de hoxe é, por definición, diverso. Non hai unha soa forma de ser muller e a nosa loita debe abrazar a todo tipo de colectivos; as mulleres migrantes, as traballadoras do fogar e aquelas que viven no rural esquecido. Entendemos que ninguén é libre ata que todas sexamos libres, e que a precariedade económica é tamén una forma de violencia patriarcal.
A conclusión sería que non estamos pedindo privilexios, estamos esixindo dereitos básicos. Estamos construíndo un mundo onde o medo non sexa a equipaxe de man de ningunha muller. Aos periódicos, ás institucións e á sociedade dicímoslles: o feminismo non é unha opinión, é unha necesidade democrática. Non imos dar nin un paso atrás, porque o futuro será feminista ou sinxelamente, non será habitable.