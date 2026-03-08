O feminismo non é unha moda
Parecen malos tempos para o feminismo. Así o apunta un novo barómetro de Fad Xuventude no que a porcentaxe da mocidade que se identifica como feminista baixou do 50% no ano 2021 ao 38% neste 2025. Pero, por moito que algúns celebren esta tendencia, o feminismo non é unha moda pasaxeira: este 8M as prazas das nosas vilas e cidades volverán encherse daquelas e daqueles que si se declaran feministas.
Tamén son tempos nos que impera o relato e, na súa versión máis perversa, os bulos. Ocorre que mentres un espécime se pasea por todo o Estado co seu libro fake sobre as “denuncias falsas”, neste inicio de 2026 vemos triplicarse o número de asasinatos machistas fronte ao inicio do 2025. Se ben “dato mata relato”, cabería sinalar a complicidade dunha narrativa que culpabiliza ás vítimas e vitimiza a agresores, e preguntarse en que medida é responsable de que un 44,6% dos mozos se sinta “desprotexido ante as denuncias falsas” e afirme que “se perdeu a presunción de inocencia”, algo que, por contra, está totalmente garantido por lei.
Hai unha resposta organizada por parte de quen non tolera os avances que o movemento feminista impulsou estes últimos anos. As reformas máis positivas no ámbito laboral e social teñen que ver con propostas impulsadas polo feminismo. Aí están a equiparación e ampliación de permisos ou a mellora de cotizacións das xornadas parciais de cara á xubilación, medidas que incorporan a perspectiva de xénero e que benefician ao conxunto da poboación. Mentres, convéncese aos homes de que os avances das mulleres os prexudican, culpando ao feminismo dos malestares que xera o propio sistema: a imposibilidade de acceso á vivenda, a precariedade laboral ou o encarecemento da vida están propiciadas polo sistema capitalista e patriarcal e ás súas pulsións belicistas.
Mentres, invádennos mensaxes sobre “mulleres de alto valor” ou reels onde as “trade wifes” falan das bondades da vida doméstica. Modelos que promoven novas formas de tiranía sobre as mulleres inspiradas na mesma feminidade tradicional que nos amordazou durante séculos. Fronte a isto, un 51,3% das mozas identifícase como feministas. Cando no 2012 creouse O Soño de Lilith nin imaxinabamos estas cifras.
Un 51,5% dos mozos entre 15 e 29 anos cre que “o feminismo se exerce como ferramenta política de manipulación e adoutrinamento”. A realidade amósanos que a denuncia das violencias non é parte de ningunha estratexia política, senón supervivencia. É o caso de Ana Orantes quen contou en TV, no ano1997, o maltrato continuado durante décadas polo seu ex-marido, quen a asasinou 13 días despois. O seu testemuño, aínda sen esa intención, si tivo consecuencias política e cambiou a forma de abordar as violencias en España. Como coa denuncia da vítima da manada respecto ás violencias sexuais.
Porén os ataques ao feminismo van da man do intento de desprestixio da política. Sobre todo aquela que se exerce dende fóra das institucións, a protagonizada polos movementos sociais e as persoas que se opoñen ás inxustizas que sofren, que levantan a voz, posto que ten un impacto imprevisible na política institucional, como amosou o feminismo estes últimos anos. E isto é o que non toleran algún políticos profesionais: que sexa o pobo quen lles marque a axenda.
Lonxe de ser unha moda, o que o feminismo promove é unha transformación social duradeira. E o oposto a isto é non só o machismo, senón a inacción e a desesperanza. Por iso facemos un chamamento a saír ás rúas este 8M. Polos nosos dereitos. NON Á GUERRA.