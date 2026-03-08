A civilización occidental naceu en Roma, a loita das mulleres pola liberdade, tamén
As mulleres nacidas libres, son consideradas cidadás de pleno dereito. Non poden votar nin ocupar cargos públicos, pero viven ben e tranquilas coidando do seu fogar e da súa familia. Para que pedir máis?
As mulleres nacidas escravas, non son consideradas cidadás de pleno dereito. Non poden votar nin ocupar cargos públicos, pero viven ben e tranquilas coidando de fogares e familias alleas. Para que pedir máis?
As mulleres nacidas libres e ricas, son consideradas cidadás de pleno dereiro. Non poden votar nin ocupar cargos públicos, pero viven ben e tranquilas mentras as escravas coidan dos seus fogares e familias. E poden ter vida social. Para que pedir máis?
Todas, as libres, as escravas, as ricas, están tuteladas por homes. Cantos máis cartos, menos tiñan que traballar; cantos máis cartos, máis podían estudar. Isto sucedía en Roma. Fai máis de dous mil anos.
A día de hoxe, se naces muller eres considerada cidadá de pleno dereito. Podes votar e ocupar cargos públicos. Aquí en España dúas de cada dez mulleres viven ben e tranquilas coidando do seu fogar e da súa familia. Para que pedir máis? Sete de cada dez mulleres viven menos ben e menos tranquilas coidando do seu fogar e da súa familia... e traballando a tempo parcial ou completo. A día de hoxe non sabemos se estas mulleres son un pouco máis libres ou son escravas do sistema. Pero, para que pedir máis?
A día de hoxe, se naces muller e rica eres considerada cidadá de pleno dereito. Podes votar e ocupar cargos públicos. Con máis facilidade. Aquí en España só unha de cada dez mulleres viven ben e tranquilas mentras outras mulleres coidan dos seus fogares e das súas familias. E poden ter toda a vida social que queiran. Para que pedir máis?
A día de hoxe, todas, as libres, as ricas, as pobres, as escravas, non están tuteladas por homes. Ben, agás unha de cada cen (aproximadamente), que dependen das decisións das súas parellas ata para respirar, inda que isto non aparece en ningunha lei escrita.
E si, a día de hoxe cantos máis cartos, menos temos que traballar, cantos máis cartos, máis podemos estudar. As diferenzas non parecen moi notables en mais de dous mil anos de historia. Daquela as mulleres máis poderosas e influíntes estaban en segundo plano e son lembradas como a imaxe da inquina e da ambición ou o vicio desmedido: Livia, Agripina, Lucrecia... As que loitaban pola liberdade, os dereitos ou romper as cadeas prestablecidas foron vexadas, violadas e asasinadas como Hipatía e tantas outras cuxos nomes se levou o vento. Algo avanzamos cecáis, non? Para que pedir máis? O sistema ten a base sólida e clara tras pasar milenios. Para que pedir máis? Para que alzar a voz? Pois, como dixo Malala “tiñamos - temos- dúas opcións: estar caladas e morrer ou falar e morrer; e decidimos falar”, porque a vibración das nosas voces, algún día, fará que esa base pétrea da nosa sociedade tantos anos anquilosada, se poida ir resquebraxando e, quen sabe?, algún día, quizáis as futuras xeracións entendan por que SI queriamos e debiamos pedir máis.