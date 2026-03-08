8 de marzo: o medo non nos organiza
“Non hai revolución sen mulleres, nin mulleres libres sen revolución”. A cita é de María Xosé Queizán, e volvo a ela cada 8 de marzo porque resume algo esencial: o feminismo non é unha moda nin unha consigna puntual, é unha posición política diante do mundo.
Este ano quería escribir sobre o medo. Non sobre o medo como ferramenta de cohesión, porque o feminismo non nace do medo, senón sobre o medo que se respira. O medo que medra cando vemos como a extrema dereita avanza sen complexos en Europa, no Estado español e no mundo; cando figuras como Donald Trump se converten en símbolo dunha crueldade que mestura capitalismo salvaxe e patriarcado; cando líderes como Javier Milei ou forzas ultras normalizan discursos contra os dereitos das mulleres, das persoas LGTBIQA+ e das persoas migrantes. O reaccionarismo xa non está nas marxes: ocupa gobernos, parlamentos e pantallas.
Hai medo cando asistimos a un falso alto o fogo en Gaza mentres a violencia continúa devastando vidas, fogares e futuros. Levo anos escribindo este artigo e Gaza sempre aparece. Non é casualidade. Porque o feminismo tamén é unha mirada sobre a guerra, sobre o poder e sobre quen paga as consecuencias; e sempre hai mulleres pagando o prezo máis alto. Pero, o medo non nos organiza, o que nos organiza é a conciencia.
A conciencia de que ningún dereito está garantido para sempre. Non hai tanto que aquí non podiamos votar e decidir sobre o propio corpo era impensable. Non hai tanto que divorciarse, abrir unha conta bancaria ou simplemente vivir sen permiso era un privilexio reservado a outros. Pensar que todo está consolidado é unha inxenuidade perigosa. A historia recente demóstranos que os dereitos retroceden cando baixamos a garda.
E mentres tanto, as cifras seguen falándonos dunha realidade brutal: segundo Feminicidio.net, no que vai de 2026 rexistráronse 16 feminicidios no Estado español. Dezaseis vidas arrebatadas en apenas unhas semanas de ano. Dezaseis historias interrompidas. Dezaseis familias atravesadas pola violencia machista. En Galicia tamén houbo casos este ano que se suman a esta traxedia colectiva, recordándonos que a violencia patriarcal non é unha estatística distante, senón unha realidade que nos atravesa como país.
A violencia vicaria continúa mostrando a súa cara máis cruel: desde 2013 foron asasinadas 65 crianzas no contexto da violencia machista, convertidas en instrumento de vinganza contra as súas nais. A violencia non só mata mulleres; destrúe xeracións.
O patriarcado é estrutural. Adáptase. Re-invéntase. Gaña terreo nas redes sociais cando o machismo se disfraza de rebeldía xuvenil. Gaña terreo cando se banaliza a violencia. Gaña terreo cando plataformas como OnlyFans presentan a mercantilización do corpo como empoderamento individual sen analizar as condicións económicas e culturais que empurran a tantas mozas a converter a súa intimidade en produto. Gaña terreo cando volvemos preguntar como ía vestida unha vítima. Gaña terreo cando se cuestionan as leis que nos protexen. Gaña terreo cando as mulleres que denuncian se atopan con violencia institucional: trámites interminables, protección insuficiente, incredulidade, falta de recursos e coordinación. Gaña terreo cando deixamos de nomear as violencias ata que chegan ao seu cumio máis brutal.
Non todas estamos no mesmo lugar fronte a ese sistema. Hai mulleres racializadas que soportan máis capas de discriminación. Hai mulleres empobrecidas que non poden elixir. Hai mulleres prostituídas atravesadas pola violencia económica e simbólica. Hai mulleres trans cuxa identidade é delito en moitos países… Se o feminismo non é interseccional, non é transformador.
Por iso, este 8 de marzo non pode ser só unha data simbólica. É unha chamada á rúa, si. Pero tamén é unha chamada á organización diaria, á memoria das que estiveron antes e á responsabilidade coas que virán. O persoal é político porque as nosas vidas están atravesadas por decisións que se toman en despachos, en parlamentos e en consellos de administración. Porque cada retroceso lexislativo, cada discurso de odio, cada recorte ten nome e apelidos nas nosas biografías.
Non saímos ás rúas porque teñamos medo. Saímos porque sabemos o que custou cada dereito conquistado. Saímos porque queremos decidir sobre os nosos corpos e sobre as nosas vidas. Saímos porque aspiramos a unha sociedade máis xusta, máis habitable e máis libre para todas, todos e todes.
Se algo demostrou o feminismo é que a organización colectiva transforma a historia. E fronte a quen pretende devolvernos ao silencio ou á segunda fila, respondemos con memoria, con análise e con loita.