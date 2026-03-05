Botín sen dono
Hai informes que, cando se len, dan a sensación de que o país é un inmenso faiado: caixas sen abrir, cadros sen colgar, historias sen contar e, sobre todo, responsabilidades que ninguén quere reclamar como propias. Os estudosos do espolio artístico franquista levan anos advertindo que o patrimonio incautado segue espallado por ministerios, despachos e corredores onde o po é máis constante ca vontade política. Malia ser de natureza tolerante, é lóxico ver que a causa da memoria democrática é unha desas promesas de fin de ano: moi solemnes o día 31, esquecidas o día 2.
Segundo estes especialistas, o Estado conserva miles de pezas que nunca volveron ás mans das familias ás que llas arrincaron. Non é cousa de catro cadros mal contados, senón de decenas de miles de bens que, por arte de burocracia, quedaron atrapados nun limbo administrativo onde ninguén sabe, ninguén contesta e ninguén ten présa. A investigación seria —a que require tempo, arquivos e un pouco de decencia— vai revelando que o botín foi moito máis grande do que se admitiu durante décadas. E que, por riba, unha parte importante acabou decorando paredes que non eran precisamente as dos lexítimos propietarios. Sobran probas visuais para ver o seu destino.
O máis curioso é que, cada vez que sae á luz un novo inventario, aparece tamén un novo argumento para non avanzar: que se non hai persoal, que se non hai orzamento, que se non é o momento político, que se hai prioridades máis urxentes. O relato para xustificar a inacción é inesgotábel.
Na situación galega, onde a Lei de Memoria Democrática parece interpretarse como unha recomendación opcional, algo así como “beber dous litros de auga ao día”; o goberno da Xunta e os dos concellos amosan unha elegancia exquisita á hora de non mover un dedo: nin auditorías, nin inventarios, nin vontade de saber que pezas do patrimonio galego foron incautadas, dispersadas ou directamente apropiadas. A filosofía da lei —reparar, devolver, esclarecer— queda reducida a un exercicio retórico, coma quen recita un poema sen entender o que di. E mentres tanto, o patrimonio continúa desaparecido, coma se fósemos un territorio onde o pasado resólvese só ou polas meigas.
O certo é que, se algo demostran os informes dos especialistas, é que a restitución non é unha cuestión de arqueoloxía sentimental, senón de xustiza democrática. Non se trata de abrir feridas, senón de pechar as que levan noventa anos supurando. Pero para iso hai que querer, e querer implica asumir que os gobernos teñen deberes pendentes que non se resolven cun acto simbólico nin con discursos, senón con traballo serio, arquivos abertos e un pouco de valentía institucional.
Ao final, todo isto vai dunha pregunta sinxela: quen quere realmente devolver o que non é seu? Porque, mentres non haxa resposta, seguiremos vivindo nun país onde o botín segue sen dono. Mellor dito, con donos que non deberían telo nunca tido. E así, claro, non hai memoria que aguante.