Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Botín sen dono

Hai informes que, cando se len, dan a sensación de que o país é un inmenso faiado: caixas sen abrir, cadros sen colgar, historias sen contar e, sobre todo, responsabilidades que ninguén quere reclamar como propias. Os estudosos do espolio artístico franquista levan anos advertindo que o patrimonio incautado segue espallado por ministerios, despachos e corredores onde o po é máis constante ca vontade política. Malia ser de natureza tolerante, é lóxico ver que a causa da memoria democrática é unha desas promesas de fin de ano: moi solemnes o día 31, esquecidas o día 2.

Segundo estes especialistas, o Estado conserva miles de pezas que nunca volveron ás mans das familias ás que llas arrincaron. Non é cousa de catro cadros mal contados, senón de decenas de miles de bens que, por arte de burocracia, quedaron atrapados nun limbo administrativo onde ninguén sabe, ninguén contesta e ninguén ten présa. A investigación seria —a que require tempo, arquivos e un pouco de decencia— vai revelando que o botín foi moito máis grande do que se admitiu durante décadas. E que, por riba, unha parte importante acabou decorando paredes que non eran precisamente as dos lexítimos propietarios. Sobran probas visuais para ver o seu destino.

O máis curioso é que, cada vez que sae á luz un novo inventario, aparece tamén un novo argumento para non avanzar: que se non hai persoal, que se non hai orzamento, que se non é o momento político, que se hai prioridades máis urxentes. O relato para xustificar a inacción é inesgotábel.

Na situación galega, onde a Lei de Memoria Democrática parece interpretarse como unha recomendación opcional, algo así como “beber dous litros de auga ao día”; o goberno da Xunta e os dos concellos amosan unha elegancia exquisita á hora de non mover un dedo: nin auditorías, nin inventarios, nin vontade de saber que pezas do patrimonio galego foron incautadas, dispersadas ou directamente apropiadas. A filosofía da lei —reparar, devolver, esclarecer— queda reducida a un exercicio retórico, coma quen recita un poema sen entender o que di. E mentres tanto, o patrimonio continúa desaparecido, coma se fósemos un territorio onde o pasado resólvese só ou polas meigas.

O certo é que, se algo demostran os informes dos especialistas, é que a restitución non é unha cuestión de arqueoloxía sentimental, senón de xustiza democrática. Non se trata de abrir feridas, senón de pechar as que levan noventa anos supurando. Pero para iso hai que querer, e querer implica asumir que os gobernos teñen deberes pendentes que non se resolven cun acto simbólico nin con discursos, senón con traballo serio, arquivos abertos e un pouco de valentía institucional.

Ao final, todo isto vai dunha pregunta sinxela: quen quere realmente devolver o que non é seu? Porque, mentres non haxa resposta, seguiremos vivindo nun país onde o botín segue sen dono. Mellor dito, con donos que non deberían telo nunca tido. E así, claro, non hai memoria que aguante.