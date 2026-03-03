Los armadores del 23-F borrarían pruebas

Cuesta trabajo creer que el levantamiento del secreto sobre el 23-F no aclare más de lo conocido, porque faltan las conversaciones telefónicas que hubo entre los implicados y eso demuestra que se está ocultando el entramado de los autores intelectuales que pusieron eso en marcha. Faltan las grabaciones de las conversaciones que hubo entre las autoridades y seguro que al ser fue borradas se demuestra que seguiremos sin saber quienes son los implicados.

Lo único que está probado es que quien dio el golpe de Estado fue Tejero por encargo. Por eso hizo saber a los diputados que vendría la persona, un militar por supuesto, que se haría cargo, pero no apareció tal personaje. El golpe fracasó al no aceptar Tejero la relación de los 20 ministros del nuevo gobierno que presidiría Armada. Por eso no apareció el elefante blanco al no aceptar Tejero la composición del nuevo gobierno formado por una miscelánea ideológica de personajes de derechas y de izquierdas propuestos por Armada a Tejero. Parece claro que el rebelde Tejero odiaba a los ministros de izquierdas diciendo que no dio el golpe para eso y que fue engañado. A Tejero le prometieron un gobierno duro contra el terrorismo y las autonomías tal y como venían pidiendo una buena parte de altos cargos militares, incluso alguno pidió el estado de excepción y mandar tanques al País Vasco.

El golpe fue planificado por altas instancias y partidos políticos contra Suárez y de paso alcanzar más poder y parar las reivindicaciones de las comunidades autónomas por aquello de la cantinela de que se rompe España. Pero interrumpir una votación en el templo de la democracia, secuestrando a 350 diputados / as y al Gobierno en pleno es una aberración impresentable y no resuelve los problemas del país. Pero los mesías siempre aprovechan las crisis para alcanzar poder. Por después del golpe se promulgó la Loapa que afectó a las comunidades autónomas.

No les importó que el nuevo presidente Calvo Sotelo fuese de derechas, lo que le debiera valer para su interés. Pero el contubernio contra Suárez ya estaba en marcha y es posible que se les fuera de las manos. Suárez fue odiado por todos después de cumplir con creces dando la cara por una verdadera transición a la democracia, seguramente más de lo que quería el Rey Juan Carlos, y otros de su entorno, porque no se entiende por qué se puso en su contra de Suárez porque acababa de ganar las elecciones generales a no ser que se dejara llevar por presiónes de otros intereses ajenos al interés general.

Ante mala situación, terrorismo y crisis económica, muchos diputados de UCD fueron los culpables de la caída de Suárez y le prometieron al PSOE apoyar la moción de censura en su contra, tal como dijo Felipe González en el debate de la moción al salir rechazada.

En la moción de censura contra Suárez, muchos compañeros del partido creíamos que no era oportuna dado que había ganado las elecciones y era el momento de apoyarle en defensa de la democracia y no dar alas a los golpistas. El golpe se complicó por la negativa del jefe del Estado Mayor (Jujem), el teniente general Gabeiras y su amigo Gutiérrez Mellado y otros generales que neutralizaron la operación. Armada era el segundo de Gabeiras en la Jujem que desautorizó sus movimientos porque estuvo actuando a sus espaldas y cabe pensar que también a espaldas del Rey al haber sido perceptor en su educación militar desde joven. Armada y Suárez se llevaban mal desde el momento que Suárez le dijo al Rey que no se fiaba de él y se la guardó.

Antes del golpe del 23-F un amigo mío, y de Armada, me comentó que decía que el Rey era un papán, y Suárez un chulo.