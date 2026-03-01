Noche de deeplyconcernimiento

Me despierto y es sábado de guerra, de entrega de los Goya y de la muerte de uno de mis escritores favoritos, Dan Simmons. Simmons es de los autores más imaginativo que he leído en la vida, y he leído muchos. Todos los géneros que tocaba los convertía en oro: novela negra, ciencia ficción, terror, victoriana, lo que le

pusieran por delante lo bordaba. Si pueden, háganse con sus libros, no se arrepentirán.

Tenemos el duelo en la cumbre Paquistán-Afganistán. Aquí es complicado tomar partido: dos países musulmanes en pleno Ramadán dándose bien de misilazos es como ver un partido de fútbol entre Villarriba y Villabajo. Nos parece bien todo.

Irán es un pueblo persa oprimido por el Islam. Se demostró estos días pasados en los que los iraníes salieron a las calles a manifestarse pacíficamente en contra de la tiranía. Armados con sus manos y sus gritos fueron masacrados de forma sistemática por el gobierno de los ayatolás ante el silencio sistemático de todo el civilizado Occidente, que se limitó a mirarse las uñas con aburrimiento y un bostezo. Se dice que murieron más de 30.000 personas en los dos días que el gobierno bloqueó todo el Internet para que nadie fuese testigo de los crímenes. Cientos de jóvenes condenados a muerte y colgados de grúas (dicen que las mujeres primero fueron violadas como doble castigo por la rebelión). Cuando en USA ajustician a un asesino serial aquí los wokes se mesan los cabellos y se echan ceniza en las calvas, pero si una dictadura islámica ajusticia todos los días a gente por manifestarse de forma pacífica los mismos wokes callan, cosas veredes. Ven fotos de mujeres con la espalda atravesada a latigazos y siguen tomando el Matcha Latte mientras aplauden el envío de dinero para empoderar a transultrabinarias en tribus del Amazonas. Ven fotos de iraníes colgando de grúas y se van a comer al smashburguer de Malasaña encogiendo los hombros. Pero llega el señor naranja y todos esos bostezos se transforman en deeplyconcerned de profunda

indignación y derecho internacional.

El señor naranja llevaba tiempo avisando. Y ha cumplido su promesa. Tarde para muchos de los ajusticiados, tarde para muchas de las mujeres violadas y a las que se les arrancó el útero, pero al fin y al cabo lo ha hecho.

Con él, Israel, Qatar, Kuwait, Baréin, Jordania, Arabia Saudí… la cosa es compleja, mucho más de lo que podemos comprender los que vemos con asombro cómo cruzan los misiles por los cielos de Oriente.

Escribo esto antes de la ceremonia de los Goya:

Yo nunca veo esa copia tan nuestra de los Oscars porque en general las celebraciones me aburren salvo que todo el mundo vaya guapo y

bien vestido, y me temo que en esta abundan los mamarraches, residuos de la dictadura woke que aún resiste en los entornos artísticos

de estenuestropaís, antiguo Estenuestroestadoespañol, ahora Iberia según el boinaescritor del régimen. Pero estoy por verlo esta noche: Susan

Sarandon (ojo, que es una vampira inmortal) tirando la ficha a nuestro guapísimo presidente, ceños fruncidos, pines de Palestina, actores indignados, ceños fruncidos, cineastas deeplyconcernados y Santiago Segura a punto de reventar los cines. Puede ser algo digno de presenciar.