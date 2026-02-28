Sánchez: operación tinta de calamar

Que la situación de gobernabilidad de España está echa unos zorros lo sabemos todos, gobierno incluido. Aquella letanía tan manida por Sánchez de la aritmética parlamentaria tampoco es ya una realidad, toda vez que el gobierno pierde una y otra votación cada vez que somete al pleno del parlamento. Un gobierno democrático sin mayoría parlamentaria que ni tan siquiera puede aprobar un solo presupuesto desde que llegó al poder hace evidente que su situación es anómala y, democráticamente, insostenible. Pero esto no parece afectar a Sánchez, este ha decidido permanecer contra viento y marea en el sillón de Moncloa y retuerce cualquier principio democrático para justificar su injustificable situación. Las cosas que nos afectan a todos ya no pasan por el parlamento, sede de la soberanía nacional, y de la misma manera que cede el Sahara sin explicación alguna, deja que Europa negocie con Reino Unido las singularidades de Gibraltar, por poner dos ejemplos recientes. Acosado judicialmente por su esposa, hermano, partido y también por un Marlasca que tiene su ministerio bajo lupa por casos repugnantes de acoso sexual que afectan a altísimos cargos de su cartera, Sánchez ha decidido soltar la tinta del calamar desclasificando unos papeles sobre el 23-f que no aportan nada a la verdad histórica y que han sido manipulados, hasta el punto de mezclar informes que nada tienen que ver con el golpe de Tejero. Creí, sinceramente, que la oposición no entraría en esta nueva trampa de Sánchez para despistar al personal, pero me equivoqué. Feijóo han comprado el discurso “sanchista” y abrió el debate del regreso a España del rey emérito Juan Carlos I. Al rey emérito nadie lo desterró de su patria, puede volver cuando quiera y de hecho lo hace cada vez que tiene una regata en Galicia. No dejaré de decir que esta España de Sánchez y Zapatero que libera a terroristas sin cumplir sus penas y los perdona con tanta repugnancia como generosidad, a cambio de unos votos en el parlamento, parece no ser tan generoso con el monarca que hizo fracasar un golpe de estado contra la democracia. El criterio para unos asesinos y un rey que cometió errores y grandes aciertos no es el mismo. Pero lo cierto y verdad es que estamos hablando de esto y no de otras cosas que sí preocupan a la ciudadanía. Antes el brazo mediático servil con el gobierno, lo intentó con Julio Iglesias y antes con Adolfo Suárez, pero fracasó pues nadie compró aquellas acusaciones tan absurdas como inverosímiles y extemporáneas. Cualquier cosa le vale al “sanchismo” y a los “sanchistas” para jugar al despiste con la sociedad española. Su débil gobierno que hace aguas por todas partes y que tiene secuestrada a la democracia española da muestras de agotamiento hasta el extremo de que su vicepresidenta Yolanda anuncia que se retira viendo venir la catástrofe electoral que les espera y Sánchez debía de tomar nota porque Yolanda es experta en catástrofes electorales. Pues nada, mientras nuestros jóvenes cobran miserias, no tienen acceso a una vivienda, nuestras fronteras son un coladero de inmigrantes ilegales o los trenes dan miedo a los usuarios, mientras todo esto sucede, no solo no ponen las urnas para dar la palabra al pueblo, sino que abren debates absolutamente ajenos a los intereses generales de la población, más preocupada por llenar su nevera con los precios por todo lo alto o pasa frío por no poder encender la calefacción en sus hogares. No es discutible que la economía macro va bien y no es menos cierto que la economía micro asfixia a las familias españolas que ya no son clase media, sino que forman parte de la pobreza a la que el gobierno las ha reducido. El gran hacedor de todo este desastre se llama José Luis Rodríguez Zapatero con la colaboración necesaria de su pupilo Pedro Sánchez. ¡En estas manos está España!