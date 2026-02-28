Una académica en el reino de Valle-Inclán

El 64 aniversario del fallecimiento de Julio Camba (28 de febrero de 1962) me parece una fecha oportuna para proponer el nombramiento de Soledad Puértolas Villanueva como Hija Adoptiva de Vilanova de Arousa. Así se lo acabo de remitir por escrito al alcalde, Gonzalo Durán, que someterá esta propuesta a la consideración del Pleno de la corporación municipal.

El planteamiento se basa, entre otras razones, en que la prestigiosa escritora, natural de Zaragoza (1947), lleva más de treinta años veraneando y pasando largas temporadas en su vivienda chalet de As Sinas. Se enamoró de este municipio desde la primera vez que pasó un verano con su familia en Caleiro. Durante estas últimas décadas se adaptó y se integró de tal manera en la vida del pueblo que ya se considera una vilanovesa más. Es habitual verla pasear por nuestras calles, caminar por los paseos marítimos, bañarse en nuestras playas, comprar en la plaza de abastos y en el comercio local, e incluso cultivar la amistad de muchos vecinos y vecinas que la aprecian por su carácter abierto y por su entrañable personalidad.

En el currículum literario de Soledad Puértolas destacan el premio Sésamo de novela (1980), por El bandido doblemente armado; premio Planeta (1989) por Queda la noche; premio Anagrama de ensayo (1993) por La vida oculta; premio NH de relatos (2001) por Adiós a las novias; premio de las Letras Aragonesas (2003); premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2008); medalla de oro de Zaragoza (2012 y premio José Antonio Labordeta de literatura (2016), entre otros. A este brillante balance de éxitos literarios se debe añadir su nombramiento en 2010, como académica numeraria de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), donde ocupa la silla de la letra “g”.

Por su integración en la sociedad vilanovesa, Soledad Puértolas fue distinguida con el mejillón de oro durante la Festa do Mexillón e o Berberecho en 1998, pronunciando un hermoso pregón de amor por Galicia, por Vilanova y la ría de Arousa. Además de mostrarse sentimentalmente vinculada a esta villa literaria, nuestra autora se declara admiradora de la obra de nuestros escritores, Valle Inclán, Francisco y Julio Camba con los que comparte la pasión por este hermoso territorio y por el arte de la escritura.

Cuando le planteé mi intención de proponerla como Hija Adoptiva dijo sentirse muy honrada y me envió un texto donde explica de modo breve su relación con este municipio. La escritora deja constancia de su afinidad con la gente, del afecto sin cuento que siente por Vilanova en unos párrafos muy entrañables y cariñosos que`pronto serán públicos.

Son muchas las razones que me impulsan a señalar que Soledad Puértolas merece ser Hija Adoptiva de Vilanova. Con ella podremos no solo incrementar la nómina de grandes escritores nacidos aquí, sino además contar con una académica de la RAE que llenará de orgullo a la Vilanova de Valle Inclán y de los hermanos Camba. Para esta Vila Literaria que soñamos será un honor ampliar el parnaso de autores vilanoveses sumando una escritora que ennoblece el reino de nuestras letras. Vilanova merece a Soledad, Soledad merece a Vilanova.