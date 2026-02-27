A nosa Rosalía pop
Hoxe en día, cando un pronuncia o nome de Rosalía a secas, especialmente diante da mocidade con acceso a internet, o máis probable é que a súa mente viaxe automaticamente cara a unha artista musical de unllas quilométricas, allea a Galiza, que vén operando como unha inevitable e ruidosa referencia da moda pasaxeira a golpe de fusión e ritmos urbanos. Cómpre, daquela, facer unha urxente e retranqueira aclaración sociolóxica antes de continuar: aínda que neste artigo se fale de fenómenos pop, a “nosa” Rosalía é a outra, a “de Castro”, a insubstituíble poeta da nosa identidade cultural e o símbolo absoluto do galeguismo precursor, que xamais precisou de coreografías virais para rachar os esquemas do seu tempo. Feita a precisión, é xusto dicir que se houbese unha bolsa de valores dedicada aos grandes fitos da nosa literatura, as accións da nosa autora estarían a rebentar o teito de cristal de Wall Street, non só polos seus versos reivindicativos, senón polo fulgurante éxito da súa cara estampada en algodón peiteado e cerámica de almorzo.
É fascinante observar como esta muller, armada unicamente coa linguaxe do século XIX, foi quen de anticipar a Galiza de hoxe, erixíndose nunha pioneira que xa reclamaba o espazo da muller con ecos que hoxe chamaríamos feminismo puro, que defendía o noso idioma e a nosa identidade fronte ao desprezo institucional, e que denunciaba con clarividencia as miserias políticas da emigración forzada e a lousa da explotación laboral da clase traballadora galega alén das nosas fronteiras.
Porén, ao pasar polo vertixinoso filtro do século actual, a mercadotecnia operou sobre a súa figura dividíndoa en dous planos tan contraditorios como marabillosos. Por unha banda, asistimos ao cínico aproveitamento comercial por parte daqueles que coñecen pouco, nada, ou mesmo desprezan intimamente a súa obra e o seu fondo significado político; son eses actores que xamais lerían “Follas Novas” nin defenderían o galego no espazo público, pero que non dubidan en facturar imprimindo calcetíns, fundas de móbil e bolsas de tea coa efixie dunha Rosalía adornada con lentes de sol e lemas baleiros, completamente desprovista da súa dor e da súa garra reivindicativa.
Pero, por outra banda, agóchase nesta febre capitalista unha sublime vitoria póstuma, unha auténtica conquista do eido popular: ao darlle un enfoque mercantil e convertela nun produto de consumo masivo, o propio sistema rematou por situala, queréndoo ou non, no centro absoluto do imaxinario colectivo como un referente luminoso, transversal e indiscutiblemente positivo. Así, a inmensa poeta nacional galega, a voz nosa rebeldía, sitúase no imaxinario social, logrando unha omnipresencia iconográfica que xa quixeran para si moitas campañas institucionais, e demostrando ao mundo que en Galiza fomos quen de converter á nosa meirande insurxente nunha estrela do pop, agardando pacientemente en cada estante e en cada armario a que, algún día, entre grolos de café, alguén decida por fin abrir un dos seus libros e descubrir a verdadeira pólvora que agochan.