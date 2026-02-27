Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

A nosa Rosalía pop

Hoxe en día, cando un pronuncia o nome de Rosalía a secas, especialmente diante da mocidade con acceso a internet, o máis probable é que a súa mente viaxe automaticamente cara a unha artista musical de unllas quilométricas, allea a Galiza, que vén operando como unha inevitable e ruidosa referencia da moda pasaxeira a golpe de fusión e ritmos urbanos. Cómpre, daquela, facer unha urxente e retranqueira aclaración sociolóxica antes de continuar: aínda que neste artigo se fale de fenómenos pop, a “nosa” Rosalía é a outra, a “de Castro”, a insubstituíble poeta da nosa identidade cultural e o símbolo absoluto do galeguismo precursor, que xamais precisou de coreografías virais para rachar os esquemas do seu tempo. Feita a precisión, é xusto dicir que se houbese unha bolsa de valores dedicada aos grandes fitos da nosa literatura, as accións da nosa autora estarían a rebentar o teito de cristal de Wall Street, non só polos seus versos reivindicativos, senón polo fulgurante éxito da súa cara estampada en algodón peiteado e cerámica de almorzo. 

É fascinante observar como esta muller, armada unicamente coa linguaxe do século XIX, foi quen de anticipar a Galiza de hoxe, erixíndose nunha pioneira que xa reclamaba o espazo da muller con ecos que hoxe chamaríamos feminismo puro, que defendía o noso idioma e a nosa identidade fronte ao desprezo institucional, e que denunciaba con clarividencia as miserias políticas da emigración forzada e a lousa da explotación laboral da clase traballadora galega alén das nosas fronteiras.

Porén, ao pasar polo vertixinoso filtro do século actual, a mercadotecnia operou sobre a súa figura dividíndoa en dous planos tan contraditorios como marabillosos. Por unha banda, asistimos ao cínico aproveitamento comercial por parte daqueles que coñecen pouco, nada, ou mesmo desprezan intimamente a súa obra e o seu fondo significado político; son eses actores que xamais lerían “Follas Novas” nin defenderían o galego no espazo público, pero que non dubidan en facturar imprimindo calcetíns, fundas de móbil e bolsas de tea coa efixie dunha Rosalía adornada con lentes de sol e lemas baleiros, completamente desprovista da súa dor e da súa garra reivindicativa.

Pero, por outra banda, agóchase nesta febre capitalista unha sublime vitoria póstuma, unha auténtica conquista do eido popular: ao darlle un enfoque mercantil e convertela nun produto de consumo masivo, o propio sistema rematou por situala, queréndoo ou non, no centro absoluto do imaxinario colectivo como un referente luminoso, transversal e indiscutiblemente positivo. Así, a inmensa poeta nacional galega, a voz nosa rebeldía, sitúase no imaxinario social, logrando unha omnipresencia iconográfica que xa quixeran para si moitas campañas institucionais, e demostrando ao mundo que en Galiza fomos quen de converter á nosa meirande insurxente nunha estrela do pop, agardando pacientemente en cada estante e en cada armario a que, algún día, entre grolos de café, alguén decida por fin abrir un dos seus libros e descubrir a verdadeira pólvora que agochan.