Falta política cívica y sobra odio en el Parlamento

La inmunidad de los diputados en el Parlamento no puede ser usada para calumniar e insultar porque eso no resuelve nuestros problemas, más bien sirve para fomentar odio que contamina a la población. Los mamporreros del PP en el Parlamento afirman que Marlaska sabía del abuso sexual del jefe de la Policía Nacional a una subordinada. Mientras ellos ocultaron el abuso de sexual del alcalde de Móstoles a una compañera concejala que puso en conocimiento de la dirección de su partido los hechos y le aconsejaron que no siguiera adelante por sus familiares, teniendo que recurrir al juzgado ordenario.

La oposición se opone a todo con malas maneras y culpa al gobierno, a Sánchez y al ministro Puente de todas las desgracias que siempre ocurren en la sociedad gobierne quien gobierne. No voy hacer una relación de las catástrofes que se dieron cuando gobernó el PP porque son de sobra conocidas por todo el bien informado e imparcial.

Puente estuvo desde el primer momento en el lugar del accidente del los trenes, a diferencia de Mazón el día fatídico de la Dana que estuvo disfrutando de una larga comida en el Ventorro incomunicado en compañía de una dama mientras se estaban ahogando 230 ciudadanos/as. La oposición exagera tanto que mucha gente está empezando a darse cuenta de que los portavoces del PP en el Parlamento aprovechando el aforamiento para calumniar, insultar declarándose en rebeldía democrática dando mala imagen de España, nociva para el bien común.

Feijóo tiene el deber de criticar al Gobierno con pruebas, de lo contrario será nociva su política para el interés general y debe ser el principal portavoz que destaque en su partido y no permitir tener tantos portavoces e impedir que Ayuso dé melladas a Milei y a Trump usurpando las competencias de la política interna y externa que tiene asumida el presidente del PP, según su último congreso del partido. Así están dando la imagen de un gallinero que eclipsa la autoridad de su presidente. No deben ser tan catastrofistas porque no es creíble tanta exageración de que España se está “cayendo a pedazos” por la querella que puso una subordinada contra el jefe de la Policía Nacional por abusos sexuales, cuando su alcalde de Móstoles está denunciado por abusos sexuales por la concejala compañera del PP. Para acusar a los demás es preciso estar limpio para tener credibilidad. No vale todo en política porque si eso vale, también vale en lo demás. Los que hacen política a lo bestia al llegar al poder harán política a lo bestia aún más. Por este camino solo les queda decir que el cambio climático es culpa de este gobierno.

El otro día en el Senado vimos como los senadores del PP le hacían preguntas a los ministros sobre varios temas, y los ministros contestaron a lo que preguntaron, pero los portavoces no pidieron más aclaraciones sobre el asunto, se dedicaron a hacer la retahíla y caldeirada de siempre haciendo un totum revolutum haciendo las mismas acusaciones de corrupción al gobierno olvidándose de la corrupción propia. Pero desvían la atención contra los demás para desestabilizar al gobierno y de la sociedad en general, porque en el río revuelto ganancia de pescadores.

Corrupción la hay en todas las organizaciones humanas, pero son los que gobiernan los que tienen el deber de perseguir a los corruptos, para eso los elegimos y deben dar ejemplo y castigar los casos que se den sin ocultamiento.

Lo que pasa es que es más fácil predicar que dar trigo. No argumentar desde el púlpito, (haz lo que yo digo, no lo que yo hago), como suelen decir una gran parte de los políticos como nos tienen acostumbrados.