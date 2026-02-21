Un país cabreado

España ha pasado del hartazgo al cabreo. La democracia que todos dicen defender es incapaz de canalizar este sentimiento extendido entre la ciudadanía, se silencia al pueblo negándole las urnas y con una hipocresía insoportable los gobernantes se preguntan por qué la ciudadanía se polariza.

Pues bien, se polariza por culpa de ustedes, de los que levantan muros y buscan volver a las dos Españas. Por su falta de empatía con la gente y se tiran a la cara el “y tú más” que nos avergüenza a todos. Porque la mediocridad reina en las esferas del poder y los mediocres gobiernan este barco que navega sin rumbo. Porque presumen de los datos macro económicos mientras las familias no llegan a fin de mes. Porque los jóvenes no se pueden independizar y pensar en una vivienda es una quimera para ellos. Porque vemos a asesinos a los que se le regala la libertad a cambio de unos votos mientras las familias de las víctimas temen encontrarse por las calles con ellos. Porque presumen de proteger a las mujeres mientras las muertes no paran de crecer y no hay ley que las asista. Porque viajar en tren se ha convertido en una aventura arriesgada. Porque se persigue a los conductores por la ITV mientras las carreteras están abarrotadas de baches que ponen en peligro las vidas de los viajeros y ahí no hay sanciones para nadie. Porque la mentira se ha impuesto como una forma normal de hacer política. Porque la palabra de un gobernante vale menos que un billete de cuatro euros. Porque nos obligan a comprar coches eléctricos mientras las familias cuidan sus viejos coches para alargarles la vida porque no pueden comprar un coche nuevo y son señalados por ello. Porque vemos una España hermanada con dictaduras y alejada de democracias occidentales. Porque vemos a políticos que, de la nada, se han convertido en millonarios sin que nadie los inspeccione mientras que un ciudadano que se retrase en una liquidación de IVA es perseguido sin piedad. Porque vemos cómo nuestros padres y abuelos vivían mejor que nosotros y podían comprarse una casa pagando un 20% de interés en la hipoteca. Porque el escándalo de hoy tapa el de ayer y así cada día sin que nadie de la cara por nada. Porque los medios de comunicación públicos están al servicio del gobierno y no atiende al derecho ciudadano de la información veraz. Porque se han destruido todos los valores y se impone la ley de la selva y se nos somete al dogma sectario que dictan desde países lejanos e intereses oscuros.

Y todo esto ¿por qué? Solo hay una razón: las ansias de poder de una persona, Pedro Sánchez, que ha decidido atarse al sillón de la Moncloa a costa de todo y de todos, incluidos sus propios compañeros de partido a los que manda a suicidarse políticamente a las elecciones autonómicas donde son barridos no por sus culpas, que también, sino porque su presidente entiende que después de todas las debacles electorales llegaran las elecciones generales y él buscará su propia supervivencia, abandonando a su suerte una retahíla de cadáveres políticos que entregaron su carrera no por la causa, sino para mayor gloria del líder que los humilló. Y en este caso bien lo tienen merecido porque su complacencia y servidumbre con Sánchez, los convierte en cómplices del secuestro de la democracia.

Por estas cosas y muchas más, el pueblo se polariza, busca la esperanza en caminos nuevos, distintos y compran discursos que sí atienden a sus necesidades, sean o no viables en la realidad. El cabreo de hoy no es una pose, es un síntoma de la salud democrática de una ciudadanía que no se resigna y que lucha por recuperar su democracia.