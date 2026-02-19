Mi cuenta

En modo Entroido non é poñerse un disfrace nin marcar unha data no calendario, é activar un estado colectivo no que o tempo dóbrase, as normas afróuxanse e a comunidade mírase a si mesma a través da máscara, da sátira e da transgresión. Resulta curioso observar como a antropoloxía, nesa súa manía de poñer nome solemne á xolda, define isto como un feito social total, un rito vivo onde nada é accesorio e todo cumpre unha función dentro dun sistema perfectamente estruturado, aínda que para o ollo profano se manifeste baixo a aparencia do caos. É, en definitiva, unha nova norma temporal que permite dicir e facer aquilo que o resto do ano permanece contido, non para poñer o mundo do revés, senón para afrouxar as costuras dunha sociedade que precisa rexenerarse de vez.

Neste escenario, a máscara non agocha, senón que revela, deixando diluír as identidades individuais para reforzar a pertenza ao grupo e falar desde un lugar onde a crítica ao poder se volve intocable. Na Galiza, a expresión con referencia as figuras de animais e a sátira non son frivolidades, senón linguaxes simbólicas que canalizan tensións e desexos colectivos, funcionando como un mecanismo de cohesión social onde ninguén é espectador porque todos son parte do proceso. Porén, obsérvase hoxe un fenómeno que chama polo rigor do estudo sociolóxico: a convivencia deste rito ancestral cunha realidade urbana marcada pola programación cultural e a lóxica do evento, con espectáculo foráneo, onde o que antes era vivencia compartida tende a transformarse en produto consumible, pensado máis para ser fotografado e difundido que para ser vivido.

Non deixa de ter a súa graza ver como a celebración gastronómica, piar fundamental onde conflúen a economía doméstica e o exceso, atrae agora a un turismo de experiencias exóticas que procura nos entroidos de raíz unha autenticidade de escaparate para as redes sociais. Cabe preguntarse se, entre estéticas globalizadas e o consumo rápido, seguimos realmente en modo Entroido ou se simplemente mantemos a festa acesa mentres o sentido queda en segundo plano. O risco reside en que, ao converter o Entroido en espectáculo, este perda boa parte da súa eficacia simbólica, pasando de ser un patrimonio vivo e incómodo a un desfile amable apto para todos os públicos.

A colonización global nas manifestacións dos ámbitos urbanos e vilegos trae consigo unha mestura inevitable de formatos festivos que, se ben manteñen a festa presente, cambian o seu lugar, o seu ritmo e, sobre todo, a súa función social. Non se trata tanto dunha ruptura dramática como dun desprazamento, onde o reto estriba en entender que facemos hoxe co Entroido: se seguimos activando o rito con toda a súa carga de crítica e memoria, ou se nos limitamos a reproducir a súa superficie nunha exhibición festiva baleira de contido, por máis que sexa popular e lucida. É precisamente esa complexidade a que obriga a reflexionar sobre o que significa hoxe manter a identidade de pobo singular sen caer na tentación de converter a tradición nun elemento de museo.