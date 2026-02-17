Los dictadores abusan del poder de por vida

Los ultras aprovechan la democracia para prometer lo que quieres oír y luego al ganar las elecciones implantar la dictadura por lo que no volverás a votar más, ni opinar como quedó demostrado en todas las dictaduras conocidas. En España en 1939 se implantó la dictadura por unos traidores que dieron el golpe de Estado causando muerte, hambre miseria, emigración y prohibieron el voto, opinar, criticar durante 40 años hasta que el dictador murió en la cama sin rendirnos cuentas porque dijo que solo lo haría ante dios y la historia.

No se entiende como hay gente joven que dice que con Franco se vivía mejor porque ni siquiera habían nacido y de dejándose llevar por la propaganda de Vox y Ayuso delegados de Trump en España que alaban el modelo de vida que quiere imponer en occidente. Ya vemos cómo actúa su Gestapo ejecutando estadounidenses en la calle a diario. La policía de EEUU da miedo porque están armados hasta los dientes matando a alumnos y profesores en las universidades y no son los emigrantes precisamente. Nosotros volvimos a recuperar la democracia después de 40 años de dictadura y por muchos detractores usan y abusan de ella para derribarla otra vez, no podemos olvidar que con la democracia España pesa más en el mundo por muchos agoreros la quieren denostarla por falta de educación cívica que tan poco se enseña y valora.

Con la democracia volvimos a recuperar el voto femenino que ya había sido conseguido y aprobado en la II República el 31 de Octubre de 1931 marcando un hito histórico en la Constitución de 1931 en su Art 36.

El golpe de Estado contra la II República anuló la Constitución y los derechos fundamentales. La mujer quedó relegada a la ideología ultra del régimen. No podía vender su herencia sin permiso del marido, ni abrir una cuenta bancaria quedando reducida a ser esclama del hogar y la última palabra la tenía el marido.

Tuvo que morir Franco para que en España volviera el sufragio universal en 1977. Desde entonces la mujeres tienen los mismos derechos que el hombre y quedó demostrada la misma capacidad que los hombres.

Aunque sigue grabado en los cerebros residuos de los bajos instintos de la cultura de la dictadura como podemos comprobar viendo como asesinan a más de 50 mujeres e hijos por machistas.

Los emigrantes que votaron a Trump y su camarilla de las plataformas digitales, que manipularon a la gente para hacerle presidente de EEUU, ahora los están echando de forma inhumana y vergonzante en un estado de derecho fallido. No podemos dejarnos influir por esas políticas ultras que proceden de fuera. Ya no es capitalismo, ni duro, es mafia propietaria de las redes sociales que nos quieren someter a una dictadura con sus nuevas tecnologías.

En España como en cualquier país, tenemos problemas pendientes que resolver, pero solo en democracia podemos resolverlos como venimos haciendo hasta ahora. Tenemos que implicarnos para defender lo que nos pertenece a todos por igual, es decir, derechos y libertades que solo se pueden conseguir en democracia. Los que presumen de patriotas son los primeros en vender España como hicieron los golpistas del 36 al fascismo y nazis para ensayar su maquinaria bélica en nuestro país como preludio a la Segunda Guerra Mundial y provocando la guerra incivil por sus ansias de poder hundiendo España en la muerte y miseria por muchos años.