Día de San Valentín

Llueve calmo y humano amor sobre la calma y humana faz de la tierra; y es así, pese a que los acontecimientos que nos estremecen los días con su horrible semblante y que nacen de las voluntades y actos de los hombres, nos hagan pensar que no es cierto, que lejos de esa bondad, el amor ha desertado de sus corazones, para exiliarse en el de las bestias, esos mansos seres que no esconden su ser salvaje ni hacen gala de su infinito amor, de su inconmensurable capacidad de ternura. El amor es en ellos un acto sincero, tanto como lo es su instinto, y en esa autenticidad gana credibilidad y afecto en nuestros corazones. Bien lo merecen, y en nada disminuye el aserto del inicio, porque, es cierto, aunque no lo parezca, llueve amor sobre la humana faz de la tierra.

Todos los días y en todos los confines del planeta, hay hombres que se despiertan enamorados, como si sus horas, días o años en alegre compañía fuesen el primero, y los hay también que se echan a la calle con esa inalterable fe, porque el amor es la más alta de las vibraciones del alma, tanto que compromete los sentimientos y abroga los sentidos; hasta sumirnos en la más maravillosa de las empresas que hombre alguno haya podido emprender, la de la pasión en la ternura.

Al amor no le cabe la mentira aun cuando mienta, ni le importa la verdad aun cuando sea incierta, por la sencilla razón de que no le importa, esa es la certeza, que el otro sea una mentira y le mienta.