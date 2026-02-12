Adiós a Severino Escurís Batalla, un empresario extraordinario

Cumplió 100 años el verano pasado, bajo un sol radiante en su querida Pobra do Caramiñal, y lo hizo con el mejor homenaje posible, el de sus vecinos. Él lo recibió con los ojos bien abiertos y una gran emoción, siendo sabedor de su legado, pero con la humildad que siempre le caracterizó. Al día siguiente, como todas las mañanas, estaba puntual en Actemsa, al pie del cañón, como un empresario extraordinario.

Hoy, ese despacho está vacío y el cielo de Galicia llora por la pérdida de Severino Escurís Batalla, un empresario que será para siempre un referente en el impulso económico de nuestra tierra y del Barbanza, y todo un ejemplo para las nuevas generaciones de emprendedores valientes.

En la historia, hay nombres que dejan huella y el de Don Severino es uno de ellos. Su herencia va más allá de la industria conservera: es un referente en visión, esfuerzo y compromiso con su tierra.

Porque su vida y la de su familia, con sus padres y sus hermanos José, Manolo, Luis, Eliseo, Paco, Elena y Pura, viuda de otro grande que se fue, Jesús Alonso; siempre ha estado asociada al mar de Arousa, creando riqueza transformado sus tesoros.

Heredero del carácter emprendedor de su padre, Manuel, Severino Escurís Batalla nace en Rianxo el 18 de julio de 1925.

Su progenitor, fundador de la industria maderera Manuel Escurís, impulsa años más tarde la conservera Escurís en A Pobra do Caramiñal, con una fábrica en Castelo que será un emblema para todo el Barbanza y el punto de partida de una de las sagas empresariales más importantes de Galicia: los Escurís.

Con 17 años, en 1942, Severino Escurís entra en la empresa familiar y se convertirá en uno de los máximos exponentes de una generación única, la de empresarios que diseñaron el progreso de su tierra en los duros años de postguerra.

En 1959, el mismo año en el que se construye el emblemático Cine Elma, que responde a las iniciales de sus padres, Elisa y Manuel, participa en la creación de Conresa, una factoría de harina de pescado.

En 1963 se expande Escurís con una segunda fábrica en Escarabote y en 1970 comienza a ampliar sus instalaciones de A Pobra. En estos años, Severino Escurís participa en la creación de Albacora, primera flota atunera del mundo.

El final de los años 70 marca el camino de la internacionalización, con la creación de una empresa de elaboración de berberechos en Holanda, Cardium Edule, y además se comienza a construir un gigante de la industria conservera, la planta de Baiuca.

En 1979 fallece su padre y Severino Escurís es nombrado presidente del Consejo de Administración. En 1984 se inaugura la nueva fábrica, con nuevas líneas de producción de atún y sardina, y durante todo su mandato la expansión de la conservera elevó a la familia Escurís al selecto grupo de los grandes del sector conservero a nivel internacional, época que coincide con la incorporación de la tercera generación a la compañía.

En 1986 crea Cartón de Galicia SA (Cartogal), en 1991 adquiere Rianxeira de Mariscos y se constituye Tunaliment, para la elaboración de alimentación animal.

Fruto de su carácter emprendedor incansable, a la edad de jubilación decidió crear Actemsa con su esposa María Villa y sus hijos en 1994, a los 69 años, una operadora global de túnidos y pescado congelado que fue pionera del Polígono de A Tomada y que es un referente mundial en la que ya trabaja la tercera generación. Ya en 2006, compra la empresa brasileña Leal Santos, con fábrica de conservas, flota pesquera, planta de elaboración de harinas de pescado y puerto propio.

Sus méritos han sido reconocidos por numerosas instituciones, destacando la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo del Gobierno de España (1994), de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Empresarios del Polígono de A Tomada, el Dolmen de Oro de la Federación de Empresarios del Barbanza, la Medalla de Anfaco a la trayectoria empresarial (2025) y el reconocimiento de AePuebla y el Concello da Pobra do Caramiñal el pasado 4 de julio. Asimismo, la conservera Escurís fue distinguida con la Medalla de Galicia en 1991.

Detrás de estos reconocimientos públicos que quedarán para siempre existe un legado más importante. Severino Escurís vivió 100 años dedicados a Galicia. Decenas de miles de trabajadores pasaron por sus empresas, son familia, y recuerdan como sus abuelos comenzaron a trabajar con Don Manuel y su hijo Don Severino.

Ha sido un hombre querido por todos, que siempre ha estado dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba, con una gran vocación filántropa y altruista, como su impulso al desarrollo de la investigación y tratamiento del Alzheimer como fundador y vicepresidente de Euroespes.

Pero, sobre todo, el mayor éxito en la vida ha sido la familia creada con María Villa, “su empresa más difícil”, como siempre confesaba, retranqueiro.

Decía Castelao que “o verdadeiro heroísmo consiste en convertir os desexos en realidades, as ideas en feitos”, y Severino Escurís Batalla representa a uno de esos héroes que lucharon por Galicia y la transformaron.

Las puertas de su despacho continuarán siempre abiertas para preservar su legado. Descanse en paz.