Todos los partidos ganaron según sus líderes

A pesar de que el PP es más rehén de Vox que antes de convocar las elecciones, Tellado nos quiere vender el triunfo en las elecciones adelantadas por el PP en Aragón pero perdió escaños mientras Vox dobló los resultados y de siete pasó a catorce diputados mientras el PP perdió dos. Pero Tellado, para no variar, saca pecho para poner a parir a Sánchez como si fuera el único fracasado cuando los fracasados fueron los dos, el PP y el PSOE.

Hay que ver la capacidad que tienen los dirigentes de los partidos para disimular las derrotas. Su dialéctica política trata de convencernos de que no fueron derrotados. El PP convocó las elecciones para mejorar en número de diputados y le salió el tiro por la culata.

Pero resulta extraño que Abascal por mucho que se vista de agricultor nada hizo ni hará por ellos porque es el delegado de Trump en España y los de Vox no protestaron cuando nos puso los aranceles y le prohíben exportar sus productos a EEUU. No veo que van a ganar los agricultores votando a Vox, solo castigar a los dos partidos, que gobiernan España y comunidades autónomas.

A Abascal líder de Vox le abandonaron todos los compañeros fundadores del partido y, sin embargo, sigue subiendo en votos en Extremadura y ahora en Aragón. Por muy cabreados que los ciudadanos estén con los dos grandes partidos, PSOE- PP, estos debieran reflexionar si les conviene a ellos y al país retroceder en derechos dejando que las redes sociales impulsadas por los de Trump, nos conviertan a todos a ser súbditos de otras patrias. Este no es el camino para conseguir una mejor calidad de vida de los que les votaron a Vox dado que es heredera la ideología franquista que se aprovecha de la democracia para destruirla como está haciendo Trump pretendiendo que gastemos el 5% en armas y obligándonos a comprárselas a ellos después de subir los aranceles a los agricultores y prohibió exportar una buena cantidad de los productos del campo sin que Vox hiciera la más mínima objeción. En mi modesto entender, esto se debe a que Vox, haga lo que haga, lleva la voz cantante y marca el paso y lidera la derecha de España porque el PP no tiene línea propia y coherente que debe tener un partido que gobernó este país y podría volver a gobernarlo si no tuviera tanta prisa en ir por el atajo sin entenderse lo más mínimo con el partido de gobierno (PSOE) para bien de los dos y principalmente para los españoles.

El PP para este viaje no necesita alforjas porque a este paso como no cambie de estrategia puede quedar engullido por Vox porque demuestra que la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura y Aragón solo le sirvió para hacer crecer a Vox, fundado por exmilitantes del PP, dando la impresión de que hay fuerzas internas que están impulsando la derechización del partido de Feijóo en la que destaca Ayuso dirigida por el Rasputín asesor (MAR).

El PSOE tampoco acertó en la elección de candidatos tanto en Extremadura como en Aragón. A Gallardo lo tenían acorralado por los temas judiciales pendientes de sentencia, y Pilar Alegría le restó votos y credibilidad aquella foto comiendo con Salazar el supuesto acusador sexual de sus compañeras de trabajo.

Esta dinámica de los dos partidos PSOE- PP seguirán engordando a Vox porque su propaganda es simple que engancha cabreados, y gente no reflexiona las consecuencias sobrevenidas que a la vez que están demostrando que no se quieren quemar con los gobernar del PP. Le da más resultado hacer ruido y prometer lo que no tienen pensado dar, en caso de ganar. El ruido cotiza al alza en la política actual porque los votantes quieren castigar, quizás, a los partidos que deberían ponerse de acuerdo en algo y, si no lo hacen, nos pueden llevar al fracaso colectivo que luego lamentaremos.