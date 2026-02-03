Sánchez y Feijóo tienen que acordar por el bien común

No puede haber excusa para que el jefe la oposición y el presidente del Gobierno no se reúnan y dialoguen como es su obligación. No los elegimos para que se empaticen, ni para rencillas personales como si fueran niños celosos. Nunca un presidente y el jefe de la oposición se llevaron tan mal como Sánchez y Feijóo, el que se erigió en su toma de posesión como presidente del PP como pacificador.

La guerra abierta entre el jefe del ejecutivo y el de la oposición es nocivo para el interés general, la convivencia democrática, y tóxico para los ciudadanos. A Sánchez le salieron enemigos por todas partes desde que se enfrentó con los que querían mandar en el PSOE por la puerta de atrás encabezado por Felipe González, lo mismo que hicieran con Borrel que fue elegido Secretario General del PSOE, frente a Almunia propuesto por la vieja guardia. Luego se volvió a repetir lo mismo proponiendo a Susana Díaz (una honesta socialista), a secretaria general perdiendo ante Sánchez. El mal perder aumentó la rabia de los adversarios dentro y fuera del PSOE, por negarse Sánchez a abstenerse para que saliera presidente Rajoy, pero Sánchez fue coherente al dimitir de diputado y prometió que viajaría por toda España para conseguir la secretaría general del PSOE, y ganó.

Luego, para colmo, acabó de irritar a sus enemigos del PSOE y derechas, cuando los demás partidos apoyan a Sánchez para ponerle una moción de censura al presidente Rajoy, saliendo elegido nuevo presidente Sánchez. Desde entonces la oposición no para de atacarle a pesar de ser revalidada la presidencia en nuevas elecciones generales con lo que la oposición se hizo crónica y siempre negándole su legitimidad.

Sus adversarios fueron a más en las elecciones generales del 2023 que Feijoó creyó que las tenía ganadas, por eso dimitió de presidente de la Xunta para ser presidente de España y tuvo que seguir en la oposición.

Esto fue muy frustrante para el PP de Feijóo que se presentó como apaciguador de la política central, pero ya vemos como ocurre lo contrario.

A pesar de las envidias tradicionales que se dan en nuestras sociedades, hay que reconocer los méritos de Sánchez que ganó a pulso por méritos propios a pesar de tantas dificultades superadas y que aún sigue sorteando los abundantes obstáculos que le ponen todos los días para mantenerse de presidente del gobierno de coalición con todos los poderes fácticos en contra.

Los que no estamos en ninguno de los dos bandos pensamos que un gobierno tiene que serlo para todos y esta coalición de gobierno es el que mejor lo está haciendo, porque la economía está creciendo las partidas sociales también, y no por ello los grandes grupos económicos dejan de tener pingües beneficios.

Así que este gobierno va en buena dirección porque la economía va bien, y ahora será necesario que sigan dialogando con los sectores sociales para que haya paz social.

Sánchez no debe entrar al trapo de la oposición y debe tender la mano a Feijóo, aunque se la niegue. Para que mejore la cosa pública Feijóo tiene que poner orden en el PP y centrarse en hacer política coherente y no acusar a Sánchez de que no debe ir al homenaje a las víctimas del accidente del tren, y luego acusarle de no ir. Tampoco debe engañar diciendo que la quinta y primera regularizaciones de la emigración que hace Sánchez, como hicieron los presidentes anteriores, es para que le voten, cuando saben que no podrán votar antes de cinco y diez años.

La oposición debe atacar al adversario con proyectos de país. A los ciudadanos no nos interesan las rencillas personales de nuestros políticos. El bien común es lo que debe prevalecer.