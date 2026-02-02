Alex, Cristina, Liam: infancias rotas

Hay nombres que nunca deberían ocupar titulares, ni convertirse en símbolo. Nombres que tendrían que pronunciarse en listas de clase, en cumpleaños infantiles o en discusiones triviales por un balón. Alex, Cristina y Liam, los tres de corta edad, comparten el drama de una infancia quebrada por la violencia, la tragedia o la política. Son tres historias distintas que obligan a hacernos una pregunta incómoda: ¿qué clase de mundo construimos cuando los niños dejan de ser niños?

Alex fue asesinado con una crueldad que impide cualquier intento de comprensión. Fue a casa de un amigo para jugar, como han hecho millones de niños antes que él, confiando en la acogida y el refugio que supone un hogar ajeno, pero familiar. Allí, un adulto -el padre de ese amigo- transformó la normalidad en horror y le asestó puñaladas mortales en el baño de la casa sin que ofreciera alguna explicación. No fue solo un crimen atroz, fue la demolición de la certeza básica de que la infancia debe estar protegida por un perímetro moral que los adultos no deben cruzar jamás.

Cristina no murió, pero quedó suspendida en un después eterno. En la tragedia ferroviaria de Adamuz perdió a sus padres, a su hermano y a un primo. Perdió, de golpe, a su familia, sus referentes, y su biografía. Deambulaba sola por las vías hasta que la encontró la Guardia Civil, una imagen que resume la orfandad absoluta de una niña de siete años caminando entre restos de hierro y silencio. A Cristina no le robaron la vida, pero le arrebataron la posibilidad de crecer acompañada, de entender el mundo de la mano de quienes querían cuidarla, sus padres y su hermano.

Liam, con solo cinco años, no perdió a los suyos en una catástrofe inesperada, fue víctima de una decisión política. Volvía del colegio de la mano de su padre cuando fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y quedó bajo la custodia migratoria que obedece órdenes de brutales y siniestras de una administración cruel y desalmada. “Liam es muy amable y cariñoso, viene a clase a diario y alegra el aula. Lo único que quiero es que regrese sano y salvo”, dijo su maestra de preescolar. Pero el pequeño Liam encabeza la lista de miles de menores retenidos en centros de detención, convertidos en números por una política que confunde control con castigo. Aprendió demasiado pronto que la ley también separa, encierra y siembra miedo.

Tres niños. Tres escenarios. Tres formas de violencia ejercidas desde el mundo adulto. En uno, el destino arrebató la vida. En los otros dos, algo igualmente esencial, les arrebató “el derecho fundamental de los pequeños, como es el derecho a ser niños”. Y cuando ese derecho se vulnera, no hay excusas posibles. Porque cada infancia rota hiela la sangre de las personas sensibles y nos interpela a todos.