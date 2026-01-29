A memoria resistente
A memoria é unha das facultades máis complexas e características da condición humana. Non só nos permite almacenar e recuperar información, senón que constrúe a nosa identidade, orienta as nosas decisións e vincula o presente co pasado. A diferenza doutras especies, os seres humanos posuímos unha memoria narrativa, capaz de artellar relatos, de transmitir experiencias e de crear cultura. Esta capacidade de lembrar non é só funcional: é afectiva, simbólica e social. Fundamental.
Cando a memoria se altera, por enfermidades, traumas ou procesos de despersonalización, prodúcese unha fractura na continuidade vital. A perda de referencias, a confusión temporal, a desaparición dos vínculos emocionais e a incapacidade de recoñecemento destrúen a autonomía e a dignidade da persoa. A patoloxía da memoria alterada é, en moitos casos, unha forma de exilio interior, unha desaparición en vida. Por iso, protexer a memoria é tamén protexer a vida. Algo vital.
Nun plano colectivo, a memoria social cumpre unha función semellante. Permite que unha comunidade se recoñeza, se interrogue e se constrúa a partir da súa historia. A Memoria Democrática, neste sentido, non é unha simple evocación do pasado, senón unha ferramenta de xustiza, de reparación e de prevención. Reivindicar a verdade sobre a represión franquista, nomear as vítimas, identificar os verdugos e reclamar garantías de non repetición é un deber cívico e ético.
Porén, esta causa enfróntase hoxe a unha ofensiva silenciosa. Malia que a maioría da cidadanía apoia, segundo diversas sondaxes, a recuperación da memoria histórica, existen movementos organizados que impulsan unha narrativa “negacionista”, revisionista ou directamente nostálxica do franquismo. A banalización da ditadura, a equiparación falaz entre vítimas e verdugos, e a ocultación deliberada dos crimes cometidos durante décadas son síntomas dunha regresión preocupante.
A esta deriva súmase a ambigüidade dalgunhas institucións que, malia estar legalmente obrigadas a desenvolver políticas de memoria, optan por unha xestión superficial, incómoda ou evasiva. Actúan como se cumprisen, pero escorregan ante a verdade incómoda: que houbo persoas mortas, que houbo responsables, e que a impunidade foi garantida pola transición política. Impunidade, que protexeu aos verdugos, unha ferida aberta que só pode ser curada coa verdade e coa dignidade.
Por iso, é imprescindible a resistencia na Memoria Democrática. Causa que, desde a morte de Franco, sosteñen as asociacións memorialistas de base, os colectivos cidadáns e as persoas comprometidas coa xustiza. A súa labor é pedagóxica, ética e política. E profundamente humana.
Este sábado, 31 de xaneiro, ás 12:30 horas, no Cemiterio Municipal, celebrarase un acto de honra na memoria de Josefa González Barreiro, Juana Núñez Quintáns e Pilar Fernández Seijo, mulleres mortas pola represión franquista en Vilagarcía. A súa lembranza é un acto de resistencia, un exercicio de verdade e unha chamada á conciencia colectiva. Porque lembrar é loitar contra o esquecemento, e a memoria, cando é resistente, é tamén esperanza. E fundamento da liberdade.