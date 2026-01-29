Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

A memoria resistente

A memoria é unha das facultades máis complexas e características da condición humana. Non só nos permite almacenar e recuperar información, senón que constrúe a nosa identidade, orienta as nosas decisións e vincula o presente co pasado. A diferenza doutras especies, os seres humanos posuímos unha memoria narrativa, capaz de artellar relatos, de transmitir experiencias e de crear cultura. Esta capacidade de lembrar non é só funcional: é afectiva, simbólica e social. Fundamental. 

Cando a memoria se altera, por enfermidades, traumas ou procesos de despersonalización, prodúcese unha fractura na continuidade vital. A perda de referencias, a confusión temporal, a desaparición dos vínculos emocionais e a incapacidade de recoñecemento destrúen a autonomía e a dignidade da persoa. A patoloxía da memoria alterada é, en moitos casos, unha forma de exilio interior, unha desaparición en vida. Por iso, protexer a memoria é tamén protexer a vida. Algo vital.

Nun plano colectivo, a memoria social cumpre unha función semellante. Permite que unha comunidade se recoñeza, se interrogue e se constrúa a partir da súa historia. A Memoria Democrática, neste sentido, non é unha simple evocación do pasado, senón unha ferramenta de xustiza, de reparación e de prevención. Reivindicar a verdade sobre a represión franquista, nomear as vítimas, identificar os verdugos e reclamar garantías de non repetición é un deber cívico e ético.

Porén, esta causa enfróntase hoxe a unha ofensiva silenciosa. Malia que a maioría da cidadanía apoia, segundo diversas sondaxes, a recuperación da memoria histórica, existen movementos organizados que impulsan unha narrativa “negacionista”, revisionista ou directamente nostálxica do franquismo. A banalización da ditadura, a equiparación falaz entre vítimas e verdugos, e a ocultación deliberada dos crimes cometidos durante décadas son síntomas dunha regresión preocupante.

A esta deriva súmase a ambigüidade dalgunhas institucións que, malia estar legalmente obrigadas a desenvolver políticas de memoria, optan por unha xestión superficial, incómoda ou evasiva. Actúan como se cumprisen, pero escorregan ante a verdade incómoda: que houbo persoas mortas, que houbo responsables, e que a impunidade foi garantida pola transición política. Impunidade, que protexeu aos verdugos, unha ferida aberta que só pode ser curada coa verdade e coa dignidade.

Por iso, é imprescindible a resistencia na Memoria Democrática. Causa que, desde a morte de Franco, sosteñen as asociacións memorialistas de base, os colectivos cidadáns e as persoas comprometidas coa xustiza. A súa labor é pedagóxica, ética e política. E profundamente humana.

Este sábado, 31 de xaneiro, ás 12:30 horas, no Cemiterio Municipal, celebrarase un acto de honra na memoria de Josefa González Barreiro, Juana Núñez Quintáns e Pilar Fernández Seijo, mulleres mortas pola represión franquista en Vilagarcía. A súa lembranza é un acto de resistencia, un exercicio de verdade e unha chamada á conciencia colectiva. Porque lembrar é loitar contra o esquecemento, e a memoria, cando é resistente, é tamén esperanza. E fundamento da liberdade.