Perros y tragedias

A raíz de la tragedia de Angrois, escribió J. Alvite una deliciosa pieza literaria en la que glosaba la solidaridad de los vecinos con las víctimas de aquel horror. Habitantes de un mundo oculto y sereno que alientan con mimo; cualidad que ilustra el gran columnista en la metáfora de los perros de la vecindad, afirmando «que son muchos los que nacen y mueren sin aprender a ladrar». Abundando en la idea, dice: «Ni cuando se produjo el estruendo del accidente lo hicieron».

Perros de aldea, divinidades menores de un bien superior, el silencio a modo de ternura. «Palleiros» por mestizos, nobles por condición.

En el accidente de Adamuz también aparece un perro que ante el estruendo del choque sale huyendo, y quizá gimiendo y ladrando, a refugiarse en el bosque. Roto el corazón de dolor por la suerte de su dueña y el horror de aquel infierno. Debió quedarse como hicieron los de Angrois, pero él no tenía una patria de silencio y sosiego que preservar; de ese desamparo tal indiferencia.

Finalmente, se entregó a la amigable voz de quienes lo buscaban. Voces pares a los de las buenas gentes de Angrois que lo llamaban por su nombre, reclamándolo para consuelo de su ama. En atención a esa llamada se dejó ver y acariciar para luego estallar de gozo junto al corazón de ella. Un instante de ternura y silencio, ese que los sacerdotales perros de Angrois honraron con su voto de silencio y que Alvite elevó a la inmutabilidad.