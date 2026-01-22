Ontoloxía da festa
En Galiza non se vive: ensáianse festas. O resto do ano é só un longo prólogo entre comisións, rifas e carteis medio despegados nos postes da luz. Aquí non hai calendario laboral, hai calendario festivo, que é máis serio e se respecta con devoción pagá. Porque se algo define esta terra é a capacidade de arder mentres se baila, de brindar mentres o monte fuma, de facer queimada co lume que nos sobra por dentro e por fóra. Somos e seremos así.
Este noso país, na cornixa do Atlántico peninsular, foi, e segue sendo, unha festa. Non no sentido turístico, non. Festa como ritual de supervivencia, como pacto tácito entre veciñas e veciños para dicir: “mañá xa veremos”. A festa é o noso parlamento máis democrático: alí vota todo o mundo, aínda que sexa co corpo, co vaso ou co paso de baile mal dado. Na sesión vermú somos optimistas; na verbena, realistas; ao amencer, filósofos de bar pechado.
Hai quen pensa que a festa é exceso. Error. O exceso é o método. Comer de máis, beber de máis, falar de máis, lembrar de máis. Porque aquí a memoria tamén se celebra: cada verbena é un arquivo oral, cada pasodobre unha tese sociolóxica, cada orquestra unha universidade ambulante. E se hai que xulgar unha serea, xúlgaa o pobo, absólvea o pobo e condénao todo cunha queimada colectiva, que para algo somos expertos en arder sen desaparecer de vez.
Galiza é ese lugar onde o comunismo se practicou antes de saber pronuncialo: leite con menta compartida dun caldeiro, sen vasos nin clases sociais. Onde a igualdade dura o que dura a música, pero iso xa é moito máis do que dura noutros sitios. Onde a clase política baila soa, o feirante traballa sempre e o músico sabe que, se a festa é moi boa, perde efectivos.
E mentres tanto, ao fondo, a cheminea industrial, o incendio forestal, a emigración latente, o silencio administrativo persistente. Pero seguimos bailando. Non por inconsciencia, senón por intelixencia colectiva. Porque a festa non nega o perigo: convive con el, mírao de fronte e dálle unha volta de muiñeira. Aquí sabemos que a vida é complexa, non complicada, e que non hai manual que explique mellor quen somos ca unha praza chea ás tres da mañá.
Non é unha festa porque todo marche ben. É unha festa porque todo podería ir peor e decidimos rirnos antes. Porque entre o lume e a choiva, escollemos bailar. Porque somos unha comunidade que se recoñece no exceso controlado, na ironía como defensa, no humor como identidade. Un país que, cando non sabe cara onde vai, monta unha verbena e pensa despois, con gaitas, luces, promesas rotas, memoria curta, futuro improvisado colectivo.
E así seguimos: ardendo, brindando, bailando. País en festa permanente. País con resaca crónica e raíz histórica de tradición. País que, mentres haxa música, non se rende. Diferentes.