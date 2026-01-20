Faltan viviendas pero hay muchos edificios públicos abandonados

Las administraciones gastaron más de cien mil millones de euros en obras hoy abandonadas e inútiles, pero la crisis económica de 2008 afectó a las administraciones y más a los hipotecados que los bancos le embargaron los pisos, aun así, algunos siguen sin el piso e hipotecados de por vida no pudiendo tener nada a su nombre porque siguen con la deuda encima. En España se construyen más viviendas que en toda la UE. Vinieron constructores, bancos y fondos buitre a comprar viviendas sociales construidas por el ayuntamiento de Madrid siendo la alcaldesa Ana Botella, esposa del predicador Aznar, que mal las vendió echando fuera a los legítimos inquilinos. Aún siguen eses fondos buitres echando la gente de los barrios céntricos con la inestimable colaboración de políticos en el poder. Todos los gobiernos fueron culpables de la carestía de vivienda. Se olvidaron de la gente y muchos políticos permitieron la especulación. La vivienda tal como establece el Art. 47 de la Constitución de 1978 que dice “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos provocaron las condiciones nescesarias y estableceran las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utlización del suelo de acuerdo con el interés general para empedir la especulación.Por lo que la carencia de vivienda es responsabilidad de las tres administraciones: Ayuntamientos que no pusieron suelo a disposición de los gobiernos autonómicos que tienen la competencia de la vivienda, y el gobierno central por no obligar a las autonomías a ejecutar sus competencias. Hay demasiada gente sin techo donde vivir, por falta de trabajo, o mal pagado, o porque lo han perdido teniendo que recurrir a la caridad.

Los gobiernos prefieren hacer obras que nadie pidió, inútiles, sin terminar, o fuera de uso que podían dedicarlas a viviendas sociales. Tener un techo donde vivir es tan necesario como comer, sanidad y educación. Los gobernantes se acomodan a sus cargos electos sin importarle las necesidades de los demás. Por poner un ejemplo en el Concello de Boiro podrían alojarse más de 300 familias porque hay edificios públicos, y escuelas de propiedad del Concello de Boiro y casas abandonadas en el rural que la administración debiera adquirir y adecuar dando trabajo a las empresas locales para fijar población en el rural tan despoblado de gente, en vez de volver a gastar en nuevas construcciones para volver a la especulación del pasado.

Cuando fui alcalde de Boiro resolvimos el problema de la vivienda abriendo calles porque los constructores locales no podían acceder a la financiación de protección oficial para dar facilidades de pago a os compradores. Así los constructores vendieron más, los propietarios del suelo se beneficiaron , los trabajadores pudieron comprar porque el importe del alquiler que estaban pagando al mes les llegó para pagar la hipoteca y a los pocos años el piso fue de su propiedad. Además, se crearon puestos de trabajo, los constructores se enriquecieron los propietarios de los terrenos igual y con ello convertimos una aldea en ciudad creando servicios. Todo fue bien hasta que la especulación fue en aumento explotando la burbuja inmobiliaria.

Hay que respetar la propiedad privada, pero cuando la administración municipal recalifique ese terreno rústico, es de justicia que el valor añadido debe revertir en la administración que le dio el valor para dedicarlo a viviendas sociales, y así serán más asequibles dado que es el solar el que encarece la vivienda. La propiedad privada para construir sus hijos la vivienda aunque el suelo sea rústico. Pero si la administración lo recalifica, ese valor añadido debiera ser para la administración que lo recalificó y luego ese suelo dedicarlo a hacer viviendas sociales para que salgan más baratas.