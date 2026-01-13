Trump dice que su límite es su moral, no la ley

Dice perseguir a narcos, pero es el ardid para invadir otros países, pues, según cuentan, narcos los tiene dentro de sus filas. Estos golpes de estado son un tiro para matar dos pájaros a la vez: quedarse con las materias primas de los estados invadidos, y otro, eliminar a sus competidores.

Los ciudadanos si queremos ser libres y compartir la riqueza que todos producimos no nos que otra que defender la democracia. Y saber quién mejor puede representar nuestros intereses. Viene al caso porque en las elecciones de EE UU, sin el voto de los emigrantes, Trump no saldría presidente. Ahora muchos están arrepentidos porque los están expulsando violentamente y sin respetar sus derechos. Trump está convirtiendo la democracia de EE UU en una dictadura, peor que China y Rusia a los que admira y baja la cabeza ante ellos, y se crece ante los débiles.

Por muy sátrapa que sea Maduro no justifica el golpe de estado con bombardeos y secuestro del presidente sin respetar el derecho internacional y exhibiendo el trofeo Maduro para su vanidad después de matar a más de 200 personas y otros tantos heridos bombardeando Caracas y barcos sin pruebas ni orden judicial.

El presidente Trump tiene el botón de la potencia armada mayor del mundo y el muy sinvergüenza amenaza con invadir otros países si no aceden a sus negocios. No le importa que haya democracia o dictadura en Venezuela, si no su petróleo y demás materias primarias. Este señor mandó matar a 200 personas, más otros tantos heridos sin autorización del congreso estadounidense. Es un peligro público que puede provocar la tercera guerra mundial, de lo que le acusó a Zelensky.

Esto sienta mal precedente, y además amenazando con hacer lo mismo con los dirigentes de otros países si no aceden a su negocio personal, como quiere hacer su yerno y su hijo en la derruida Palestina construyendo su Riviera turística.

Que Trump es un dictador queda bien demostrado porque detuvo a jueces y fiscales que no le gustaron y tiene de su lado a la mayoría de jueces nombrados en la Corte Suprema para amparar sus locuras. Está convirtiendo una democracia en una dictadura. Ahora se está metiendo con su aliada la UE amenazando, por las buenas, o por las malas, hacerse con Groenlandia, que pertenece a la UE. Pero está haciendo lo mismo con los estados federados de EE UU mandando la policía anti emigración (su Gestapo), creando líos en donde gobiernan los demócratas para desestabilizar la vida pública con la disculpa de expulsión de emigrantes.

Si el partido republicano no lo remedia, mucho me temo que Trump no convocará las próximas elecciones cuando termine la legislatura para seguir con la excusa de que si las convocara y las pierde diría que se las robaron, como dijo cuando ganó Biden. Trump es un fantoche peligroso que prometió acabar con las guerras en Ucrania y Palestina en una semana, y desde que él entró van varios miles de muertos donde él fue hacer de showman a Oriente Medio haciendo desfilar por su besamanos a más de 30 jefes de estados para seguir habiendo muertos por miles.

Trump ya demostró sus uñas de dictador en las elecciones que ganó a Biden al dar el golpe de estado en el Capitolio. Y estos días en Mineápolis su Gestapo mató a tiros en la cabeza a una estadounidense de 37 años dejando huérfanos a tres hijos pequeños. Y por encima, Trump la acusó falsamente de ser una alborotadora después de que uno de sus agentes le metió tres tiros en la cabeza y le prohibieron que un médico la asistiera.