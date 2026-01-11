No me toques la pirola jamás

En los 80 éramos más libres. No es que lo diga yo, que soy solo una humilde columnista, es que lo dicen las canciones. En los 80 el grupo gallego Siniestro Total sacó una que se metía sin mayor problema con el Ayatolah Jomeini. Todos sabemos que ese pedazo de himno punk ahora no se podría escribir y lo que es peor, los sojas woke de los grupos indie que triunfan no se atreverían a cantarla en directo. “Ayatolah, no me toques la pirola” es uno de los temas que se incrustan en el cerebro desde la juventud y no te abandonan nunca. La burla y la risa contra la dictadura. El desenfado contra los radicales descerebrados.

Irán ha salido a la calle para manifestarse contra el régimen del clérigo Jamenei. Los medios europeos guardan silencio mientras la población se manifiesta y es tiroteada y asesinada sin mayor problema, el Ayatolah toca la pirola cuando quiere y le apetece. Las mujeres persas se quitan el trapo de sumisión y lo queman en hogueras, fuman y con el cigarro queman la foto del dictador en poses sugerentes o libertarias. Aquí las feministas se dedican a pintarse el pelo de rosa o azul, el pelo, el vello o lo que cuadre enseñar, por qué dan tanto miedo nuestras tetas a la vez que critican a actrices con escote en ese maremagnun de cabalgar contradicciones al que nos tienen acostumbrados. A muchas feministas no les dan miedo las tetas pero sí el pelo de las iraníes: te cuentan sin pestañear que el velo islámico es empoderante y bueno, si te lo quitas allá tú, en realidad estás postrándote al capitalismo machista y patriarcal. Los woke son así, se van a la cena de Fin de Año más cara de la ciudad mientras critican el capitalismo, a los ricos y se hacen fotos con el Che detrás. Que se puede ser rico y criticar a los otros ricos, porque todos los demás son fascistas menos tú, que estás comiendo el bogavante mientras piensas en el pobre que pide en la esquina al ser tú tan buena persona y luchar por sus derechos muy, muy fuerte con la copa de Bollinger bien alta en la mano derecha y el puño en alto en la izquierda.

Ninguna de las feministas que nos atormentan todo el día con eslóganes, pelopintados, puños en alto y demás parafernalia que ya no se cree casi nadie (salvo los que viven de ello, que no son pocos) ha salido a defender a las mujeres de Irán. Para ellas son fachas capitalistas que le hacen el juego a Trump o a Israel o a Occidente, cuna de todo mal. Un día salen a desmelenarse porque un equipo israelí de Baloncesto juega en Madrid, gritando con ojos como teas y ceños más fruncidos que un pelotón de protagonistas de novelita barata y otro se quedan en casa mientras mujeres ensangrentadas piden libertad. Es curioso que ninguna de nuestras bien pagadas luchadoraspornuestrosderechos salga a manifestar algo, cualquier cosa sobre lo que está pasando en Irán. Ni ellas ni sus parejas. Leo por ahí que Irene iba velada cuando viajaba con su marido a la dictadura islámica, que el dinero igual va que viene y no es fácil de ganar. Ione gastó toda su energía gritando contra el Maccabi, porque de pronto ha enmudecido y no se le ve el pelo mientras los dictadores disparan contra las multitudes en las calles y señoras mayores se quitan el trapo y gritan “No tengo miedo, llevo muerta 47 años”. Da miedo pensar que las y los que nos gobiernan nos pondrían el trapo si llegase el caso sin tener la más mínima duda, mientras ellas brindan con el cava más exclusivo desde sus atalayas morales y físicas. “Vine a comprar el pan y me enseñasteis el Corán” cantaban los de Siniestro hace muchos años, cuando éramos jóvenes y bellos. Ahora, amigo lector, lo que se escucha en la llamada a la oración desde el minarete de la esquina.