O recendo do Far West
A comezos deste mes xaneiro, cando aínda cheiraban a novo os calendarios, fosen de papel ou virtuais, e os brindes de aninovo non deran tempo a baixar, a Lúa decidiu facer das súas. Chea, enorme e luminosa, achegouse á Terra coma quen quere escoitar mellor os nosos desexos, mentres o planeta pasaba polo punto máis próximo ao Sol. Mareas altas, noites claras e esa sensación ancestral de que algo se move, non só no ceo, senón tamén aquí abaixo. Non é estraño: durante séculos, a humanidade leu nos astros sinais de orde, advertencias e promesas. A Lúa marcaba colleitas, mareas e ritmos vitais, e tamén alimentaba fantasías: lobishomes, crimes inexplicables e xentes que, baixo a súa luz, perdían o xuízo coma se a razón fose cousa de cuarto minguante.
O curioso é que, mentres a ciencia leva tempo explicando que a influencia real da Lúa é a gravidade e pouco máis, seguimos empeñados en buscar nela a causa das nosas propias desfeitas. Quizais porque resulta máis cómodo botarlle a culpa ao ceo que mirar ao espello. Así, entre supersticións e mareas, chegamos ao verdadeiro espectáculo deste inicio de ano: unha intervención militar agresiva en Venezuela que nin o mellor redactor de series de acción se atrevería a presentar sen rubor.
Porque o que aconteceu alí non foi unha escena de ficción, senón unha operación ben real, executada sen respecto polas normas do dereito internacional nin polos procedementos democráticos máis elementais. Unha acción que culminou coa captura do presidente dun Estado soberano, nun exercicio de forza que se vendeu sen rubor, con descaro e mesmo esperpento. A versión soa a tráiler de película: salvar a orde, garantir a estabilidade, protexer valores universais. A versión real, esa que non cabe nun guión de sobremesa, fala de petróleo, de rutas comerciais, de influencia xeopolítica e de vellas ambicións imperiais que nunca acabaron de marchar.
Esta intervención marca un punto de inflexión, un regreso sen complexos a prácticas que se crían superadas. É a confirmación dunha longa tradición de abusos de poder, onde a forza substitúe ao dereito e a lei internacional queda reducida a un accesorio decorativo. Máis tensión global, máis desconfianza e a sensación de que o mundo se goberna cada vez máis a golpe de espora.
No desconcerto, fronte á violación da orde democrática mundial, toca sobrevivir ca nosa retranca galega: a esencia de todo isto non está nin na Lúa nin nos astros, senón no recendo inconfundible do Far West. Ese cheiro a pólvora, a lei do máis forte, a “destino manifesto” reciclado para o século no que agora andamos. Un oeste salvaxe onde quen ten o revólver máis grande decide quen é o malo da película e quen merece ser reducido, esposado e levado sen demasiadas explicacións.
Así que, visto o comezo, ano novo feliz, abofé, non será. A Lúa seguirá o seu curso impecable, as mareas subirán e baixarán como sempre, pero aquí abaixo semella que empezamos o ano co pé cambiado porque alguén decidiu que o vello oeste aínda ten moito que dicir na política mundial.