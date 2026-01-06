Los partidos carecen de democracia y la justicia también

Los partidos no llegan a medio millón de afiliados, por lo que los 48 millones de españoles deben mandar más. Que los partidos carecen de democracia interna como estipula el artículo 6 de Constitución es cosa sabida. También sabemos de muchos jueces que no aplican la ley igual para todos. El hecho de que haya partidos y elecciones no garantiza la práctica democrática. Hemos visto cómo más de 50 diputados del parlamento español cobraron la subvención del alquiler del piso, teniendo el suyo en propiedad en Madrid. Esa asignación es para los diputados de provincias que se quedaban en Madrid. No cumplieron las leyes que ellos aprobaron, eso es ser chorizos de marca.

Solo prospera con nuestro voto, la política contra un sistema opresor y tirano que va contra las libertades básicas del ser humano. Pero una vez conseguida la democracia y un Estados de Derecho, la política de los partidos tienen que ser honesta por el interés general, con la buena gestión pública y ejemplaridad. Esto no se está haciendo, y los que está en el poder lo quieren retener con maniobras sucias, y los que están en la oposición redoblan las malas artes para conseguirlo a tiempo completo en destruir a las personas que están en el gobierno, no reconociendo el resultado de las urnas. Eso ocurre por una ley electoral deficitaria porque votamos a partidos, no a personas que rindan cuentas. Así los partidos están llenos de canallas.

Llegamos a tal situación tan irracional de una oposición que gobierna en 13 comunidades autónomas, PP-VOX con todas las competencias transferidas del Estado, enseñanza, sanidad, ordenación del territorio y muchas más, pero en especial las de protección civil ante las catástrofes, como la reciente Dana y los incendios, que en vez de ponerse manos a la obra se dedicaron a sacar tajada política y económica y no pedir ayuda por egoísmos de personas a la cabeza de los partidos echándose las culpas en vez de asumir sus responsabilidades. En las catástrofes los ayuntamientos son los primeros en hacerle frente y cuando no le llegan sus medios deben pedírselos al gobierno autónomo, y si a este tampoco le llegan, deben pedirlos al Gobierno central, y cuando a este no le lleguen, los tienen que pedir a la UE. Así lo hicieron en los incendios los gobiernos autónomos del PP que ante su incapacidad se los pidieron al Gobierno central y este se los pidió a la UE viniendo aviones franceses.

Si Mazón presidente del PP en la Generalitat estuviera en su sitio, y pidiera ayuda al gobierno central, tal como le brindó Sánchez, se evitaría el fallecimiento ahogados en el barro de 230 personas, si fueran advertidas de la peligrosidad. Las catástrofes hay que hacerle frente con la ayuda de todos como se hizo con el volcán de la Palma, el Covid y la crisis energética. La política verdadera es la que resuelve los problemas para el bien común. La política marrullera, de palos en las ruedas para que acabar con el adversario, no es política, es otra cosa tan nefasta que debemos aprender qué clase de políticos nos convienen.

Insisto. Los partidos políticos influyen en nuestra calidad de vida, para bien, o para mal, por lo que tienen la obligación de practicar la educación cívica y ser ejemplares y honestos. No estoy de acuerdo en los que dicen que el pueblo tiene los políticos que merece. En el pueblo hay corruptos y gente honesta y capaz, pero es devorada por los mediocres que fichan los mediocres que gobiernan los partidos. Los honestos deben ser votados por nuestro bien, pero la ley electoral facilita la corrupción de los partidos por obligarnos a votarles, y no poder votar a personas que respondan ante los electores. Con esta ley electoral no es posible nuevas formaciones alternativas con gente honesta y eficaz, porque los tres partidos, PP-PSOE-VOX están cargados de corrupción. Por eso tenemos que castigarlos con otra alternativas, para que los partidos compitan entre sí con buenas artes, honestidad, capacidad y méritos, porque actualmente, llegan los peores a dirigir los partidos apoyados por grupos de interés económicos sin capacidad y sin valores personales para hacer las reformas que el país de todos necesitará. No hay que olvidar que la corrupción es un poder fáctico que intoxica la democracia y la vida pública.