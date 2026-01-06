Irán y el silencio

Mujeres condenadas al horror de vivir enterradas en una veta de carbón, a beber carbón, a respirar carbón sin sentir la seda de la brisa en sus labios; a no saber, a no sentir, a no oír, a vivir de espaldas a la vida para que sus hombres miren de frente a su dios.

Contra esa brutalidad es contra la que se está luchando en Irán, en esta primavera invernal que el mundo occidental se empeña en olvidar.

Si los pueblos que sufren esta tiranía no son capaces de sobreponerse a su dios y a sus clérigos, no van a ser jamás del humano tamaño que exige la humanidad para avanzar en el respeto y la convivencia.

Consentir que alguien pueda llamarnos infieles no es tolerancia, es sencillamente renunciar a la más elemental decencia intelectual y despreciar la libertad y los derechos adquiridos, porque no es negarle a los demás que habiten ese universo de fe, sino permitirles que nos lo impongan. Si los ciudadanos oprimidos y reprimidos con esa criminal virulencia lo hacen, ¿por qué hemos de silenciarlo nosotros, que nos decimos libres? ¿Qué suerte de cobardía padecemos?

En verdad, estamos necesitados de naciones recién liberadas, por su propia mano, de la tiranía, porque solo ellas, bregadas en la lucha y conscientes de la importancia del destino alcanzado, estarán legitimadas para nombrar a la nueva esperanza frente a este putrefacto espejismo de tolerancia y progreso que se resume en decadencia e hipocresía y se nombra Occidente.