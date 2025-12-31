Tradiciones navideñas

Lo de mi Instagram esta Navidad no es falta de postureo. Realmente, este año he debido ser la persona menos navideña de la ciudad.

Para empezar, no he decorado mi casa. Casi un año de obras, por culpa de una inundación, ha sido más que suficiente. De hecho, me doy con un canto en los dientes por poder cambiar de año con todo arreglado y colocado en su sitio. Además, confieso que ver coches vestidos de reno o con más luces que cualquier abeto, me quita las ganas. El temita se nos está yendo de las manos. Y tengo tendencia a ejercer de contrapunto cuando algo me satura.

A la cena de empresa no he podido ir. La culpa, del partido del Dépor en Andorra. Mi hija es ya toda una adolescente, pero, por la noche no la voy a dejar aún sola.

Tampoco he ido al encendido de las luces. Y aunque he paseado por la calle Real, la Marina y el Parrote, no ha sido con intención de ver techos de luces y bolas brillantes, sino porque tenía que pasar por allí. Sin más.

He visto el mercadillo de Navidad de María Pita, aunque de refilón, sin que nada llamase mi atención lo suficiente como para pararme un minuto. Que es una pena, pero bonito no es. E interesante, tampoco.

No he puesto ni un pie en la pop-up store navideña de Zara, omnipresente en Instagram. Esta sí que es preciosa. Pero no estoy dispuesta a perder tiempo de vida en una cola. Y siempre que he pasado por allí, la fila rebosaba la calle Compostela.

Tampoco he pisado los centros comerciales: ni Marineda City, con su vorágine de compras y villancicos por altavoz, ni Cuatro Caminos. Mi cartera y mi paz mental lo agradecen, supongo.

Ya puestos a fallar en tradiciones, no he comprado ni un mísero décimo de la Lotería de Navidad en la administración La Favorita. Ni en ninguna otra. Difícil será que algún año salga brindando en el telediario del 22 de diciembre. Estoy convencida de que la suerte no me persigue, así que mi inversión en este sorteo se limita al décimo del trabajo y al de la Asociación de la Prensa. No ganaré, lo tengo claro, pero tampoco pierdo demasiado.

En el apartado gastro, no tengo un roscón de Glacé congelado en casa y no pienso hacer cola para comprar uno de Flory. No pienso tomar un chocolate con churros en Bonilla. Y tampoco en El Timón. Adoro cualquier chocolate, menos el caliente, y podría vivir el resto de mi vida sin roscón, turrón o panettone.

Las omisiones siguen: no he catado ni una de las tapas del concurso Picadillo. Ni he brindado en la cervecería de Estrella Galicia. Ni me he cruzado, aunque fuese por casualidad, con Papá Noel por la calle.

No he ido a ningún concierto navideño ni a ningún festival o evento cultural propio de esta época del año, exceptuando la exposición de Annie Leibovitz en la Fundación MOP. Quizá porque Wonderland prometía referencias al País de las Maravillas, una tierra alejada de los villancicos y la muchedumbre en modo compras compulsivas.

Sí que me hubiese gustado correr la San Silvestre coruñesa, pero el horario no me lo permite. O lo haría incompatible con cenar con mi familia. Así que queda descartado. Tengo claras mis prioridades.

Por supuesto, no me encontraréis esta noche en ningún cotillón multitudinario. Me agoto solo con pensar en vestidos de lentejuelas, recogidos de pelo que potencian todos los defectos de tu cara (por mucho que tú te veas estupenda y nos bombardees con el peinado en todas tus fotos de perfil), confeti y conga hasta las tantas.

Y, desde luego, no pienso despedir ni recibir el año con un chapuzón en el mar. Dejo Riazor para los valientes. Porque a mi se me congelaría el alma.

Lo que es posible es que vayamos a ver la Cabalgata de Reyes y que lleve a mi hija a la pista de hielo. Porque, aunque no haya seguido el guion tradicional de las fiestas coruñesas, estoy celebrando a mi manera: con tranquilidad, evitando agobios y disfrutando de lo que de verdad importa.

Eso sí, tengo claro que con este checklist desastroso, lo tengo chungo para conseguir el título de CTV. Aunque sea una CTV adoptiva. Supongo que el año que viene tendré que esforzarme más.