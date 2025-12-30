Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pregaria de Aninovo

Cada cambio de ano chega acompañado dun ritual tan previsíbel como entrañábel. Fálase de propósitos, de rectificacións, de melloras persoais e profesionais que se anuncian con entusiasmo e se abandonan con discreción. O calendario renóvase e con el a ilusión de que o simple paso do tempo traerá orde, disciplina e éxito. A experiencia indica que estas intencións adoitan durar o que dura a resaca simbólica da noitevella, mais o costume persiste, teimoso e ben intencionado.

O novo tempo que se inaugura non chega, porén, sobre unha páxina en branco. A memoria social e colectiva arrastra meses cargados de traxedias, males crónicos e desfeitas que non atopan solución nin programas de goberno que arranxen o asunto. En Galiza, o recordo recente do desastre medioambiental provocado polas vagas incendiarias do pasado verán segue a ser unha ferida aberta, tanto polo dano causado como pola sensación de impotencia e repetición. A paisaxe queimada converteuse nun símbolo incómodo dunha vulnerabilidade que se repite ano tras ano.

A isto súmase a situación das persoas con dependencias e das súas familias, atrapadas en procesos de atención e axudas públicas que se alongan no tempo ou que non chegan a materializarse en recursos directos e suficientes. A burocracia impón os seus ritmos mentres a necesidade pide xestión. O mesmo acontece coa sanidade, marcada por carencias persistentes e por uns tempos de atención que resultan intolerábeis, na atención primaria e no ámbito hospitalario.

A vivenda completa este inventario de preocupacións. A escaseza de oferta, os prezos disparados e a ausencia de políticas acaídas dificultan o cumprimento dun dereito básico como é dispoñer dun fogar digno e suficiente. O problema deixou de ser unha excepción para converterse nunha constante que condiciona proxectos vitais e expectativas de futuro. E aínda quedarían moitas máis cuestións por enumerar neste haber de cousas malas que deixaron pegada.

Diante destas desfeitas, o sentidiño aconsella non pedir milagres, senón clamar para que a situación non empeore máis. Adoptar a pregaria que se escoita alén da raia miñota e que sintetiza a retranca da supervivencia. No canto de desexar imposibles, a petición redúcese a que o aninovo non leve o que aínda nos sostén. Que non leve o teito que protexe a quen o ten, nin o prato que alimenta, nin a manta que quenta nas noites de inverno. Que non leve a luz que ilumina nin o sorriso dos seres queridos, que son os únicos activos que non cotizan á baixa nesta economía do desasosego.

A verdadeira sabedoría neste aninovo consiste en defender con unllas e dentes o que é común, os niveis de benestar social e uns servizos públicos que son o único parapeto real contra a incerteza. Fronte ás falsas expectativas dun futuro radiante que nunca chega, a prioridade absoluta debe ser conservar o que nos permite seguir sendo humanos. A amizade, a compañía e os bicos son os anacos dos corazóns que forman a nosa verdadeira identidade e que nada debe levar por diante.