Pregaria de Aninovo
Cada cambio de ano chega acompañado dun ritual tan previsíbel como entrañábel. Fálase de propósitos, de rectificacións, de melloras persoais e profesionais que se anuncian con entusiasmo e se abandonan con discreción. O calendario renóvase e con el a ilusión de que o simple paso do tempo traerá orde, disciplina e éxito. A experiencia indica que estas intencións adoitan durar o que dura a resaca simbólica da noitevella, mais o costume persiste, teimoso e ben intencionado.
O novo tempo que se inaugura non chega, porén, sobre unha páxina en branco. A memoria social e colectiva arrastra meses cargados de traxedias, males crónicos e desfeitas que non atopan solución nin programas de goberno que arranxen o asunto. En Galiza, o recordo recente do desastre medioambiental provocado polas vagas incendiarias do pasado verán segue a ser unha ferida aberta, tanto polo dano causado como pola sensación de impotencia e repetición. A paisaxe queimada converteuse nun símbolo incómodo dunha vulnerabilidade que se repite ano tras ano.
A isto súmase a situación das persoas con dependencias e das súas familias, atrapadas en procesos de atención e axudas públicas que se alongan no tempo ou que non chegan a materializarse en recursos directos e suficientes. A burocracia impón os seus ritmos mentres a necesidade pide xestión. O mesmo acontece coa sanidade, marcada por carencias persistentes e por uns tempos de atención que resultan intolerábeis, na atención primaria e no ámbito hospitalario.
A vivenda completa este inventario de preocupacións. A escaseza de oferta, os prezos disparados e a ausencia de políticas acaídas dificultan o cumprimento dun dereito básico como é dispoñer dun fogar digno e suficiente. O problema deixou de ser unha excepción para converterse nunha constante que condiciona proxectos vitais e expectativas de futuro. E aínda quedarían moitas máis cuestións por enumerar neste haber de cousas malas que deixaron pegada.
Diante destas desfeitas, o sentidiño aconsella non pedir milagres, senón clamar para que a situación non empeore máis. Adoptar a pregaria que se escoita alén da raia miñota e que sintetiza a retranca da supervivencia. No canto de desexar imposibles, a petición redúcese a que o aninovo non leve o que aínda nos sostén. Que non leve o teito que protexe a quen o ten, nin o prato que alimenta, nin a manta que quenta nas noites de inverno. Que non leve a luz que ilumina nin o sorriso dos seres queridos, que son os únicos activos que non cotizan á baixa nesta economía do desasosego.
A verdadeira sabedoría neste aninovo consiste en defender con unllas e dentes o que é común, os niveis de benestar social e uns servizos públicos que son o único parapeto real contra a incerteza. Fronte ás falsas expectativas dun futuro radiante que nunca chega, a prioridade absoluta debe ser conservar o que nos permite seguir sendo humanos. A amizade, a compañía e os bicos son os anacos dos corazóns que forman a nosa verdadeira identidade e que nada debe levar por diante.