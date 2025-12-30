Manipulación política

Hay una patulea de jueces dedicados a hacer política contra sus rivales ideológicos. Si los jueces Peinado, Hurtado, Castellón y los cinco magistrados del Supremo pusieran el mismo interés en aplicar rectamente la ley, la justicia estaría mejor vista y la política también. Los jueces que llevan el caso de Mónica Oltra y del hermano de Sánchez están alargando los procesos para desgastar y desacreditar a políticos de ideología contraria. Hubo una diferencia con el caso contra el del FGE, que fue muy rápido con la intención de que dimitiera y, como no lo hizo, el juez Hurtado montó la causa y el Supremo tomó el caso con mucho interés para condenarlo sin pruebas y haciendo caso omiso a lo que declararon los periodistas que afirmaron tener el correo antes de que el FGE emitiera la nota del desmentido filtrada por el defraudador novio de Ayuso.

Todo orquestado desde el principio por la manipulación del asesor de Ayuso que lo filtró para desviar y desviar la atención de su novio defraudador. Los demás casos son puro lawfare, una técnica política del juez para alargar el proceso en el tiempo para desgastar al imputado y una vez conseguido el objetivo lo archivan.

Así pasó con Podemos a quien durante años mantuvieron vivas docenas de denuncias siendo archivadas por falta por pruebas, pero el daño estaba hecho y hundieron la formación.

Con estas tácticas de lawfare la justicia y la democracia queda mermada. Este tipo de jueces al servicio de sus intereses están al servicio de partidos. Con este proceder las personas honestas y organizaciones que luchen para defender la eficacia respetando la ley y el bien común, nunca conseguirán el poder por culpa de los partidos que nombran y manipulan jueces en su beneficio como viene pasando con el lawfare.

Si estos jueces tuvieran el mismo interés en defender la Ley como hacen al perseguir adversarios políticos de otros partidos, la justicia tendría más credibilidad y podíamos presumir de tener los mejores profesionales con ética. Como eso no ocurre porque que los nombran son los partidos mayoritarios, PP- PSOE, no permitiendo que otros partidos con representación parlamentaria también representen a los ciudadanía, los principales órganos judiciales tampoco representarán la defensa de las minorías por no tener la representación que reflejan las urnas, la pluralidad de la democracia. Para los que no militamos en ninguno de los partidos PP- PSOE que deciden quién va formar la totalidad del Poder Judicial, podemos observar que los jueces progresistas comprobamos que son más profesionales y neutrales en la defensa de las leyes del Estado de Derecho. Mientras que los que nombra el PP se ciñen más a la ideología de su partido. Así también lo ven los tribunales de la UE porque anularon sentencias dictadas por los tribunales de mayoría conservadora de España, mientras esos casos no se dieron con las sentencias dictadas por los tribunales de progresistas.

Como prueba de que la ley es igual para todos los jueces 7 del Supremo, 5 votaron la condena al FGE y 2 no, lo que demuestra la incoherencia impresentable del tribunal de última instancia, lo que deja la sospecha que pesa más la ideología de los 5 magistrados más que la aplicación dela Ley. Sin embargo esa misma sala lleva más de un año sin publicar las sentencias que condenaron a más de 10 años de cárcel a Rato y Zaplana, y andan libres por ahí.