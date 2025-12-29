O baile da música
A burocracia galega posúe unha rítmica propia, un compás que non entende de lóxicas lineais. Sete anos de trámite foron necesarios para que a música e o baile tradicional galego acadasen a categoría de Ben de Interese Cultural. Este proceso, lonxe de ser unha marcha directa cara á protección, foi máis ben unha coreografía de expedientes que avanzan e retroceden, un movemento errático de despachos onde a vontade política parece ensaiar pasos antes de dar o salto definitivo ao DOGA. No medio deste escenario, a realidade social do país executa unha danza ben distinta, marcada polas urxencias dun mercado cultural que non adoita agardar pola administración.
Con ollada sociolóxica, resulta magoante observar como a máxima protección legal convive cunha distribución orzamentaria que privilexia o efémero. Mentres o patrimonio inmaterial recibe o título de BIC, o groso do investimento público vai á promoción de grandes festivais de verán. Nestes eventos, a lingua propia e os ritmos do noso país actúan como elementos decorativos, convidados secundarios nun banquete onde as grandes promotoras e os artistas de procedencia foránea marcan o ritmo do gasto. O contraste é absoluto: o ouro do orzamento flúe cara ao lecer de masas globalizado, mentres que para o nos patrimonio queda o recoñecemento simbólico dun selo oficial.
A ironía do calendario quixo que esta declaración se oficializase en plena campaña de panxoliñas, nun momento no que os fíos musicais dos centros comerciais e as prazas públicas se enchen de versións en linguas alleas ao galego. A homenaxe ás cantareiras e á poesía popular oral, esas mulleres que foron as verdadeiras arquitectas da nosa memoria sonora, cristaliza nunha protección administrativa xusto cando a saturación acústica do Nadal ignora sistematicamente o seu legado. O recoñecemento do seu papel protagonista na transmisión deste patrimonio inmaterial é un acto de xustiza poética que choca coa realidade dun espazo público colonizado por estéticas alleas.
As medidas previstas para este BIC —investigación académica, arquivos públicos e materiais didácticos— presentan un horizonte de boas intencións. Porén, o establecemento dun prazo de nove anos para avaliar o impacto destas accións revela unha concepción do tempo case metafísica. Na xestión do patrimonio, nove anos son unha eternidade que permite postergar calquera responsabilidade política inmediata. Se se atende a experiencias previas de declaracións similares, a fe no poder transformador dun papel oficial adoita ser, cando menos, escasa.
A protección do noso patrimonio inmaterial, caso da música e do baile galego, non debería ser un movemento de salón, senón unha política activa que dispute o espazo e os recursos á homoxeneización cultural. Sen un compromiso económico que equilibre a balanza fronte á industria do lecer masivo, calquera declaración corre o risco de quedar nun simple xesto para a galería. Ao final, entre a lentitude dos despachos e a velocidade dos festivais, a cultura propia sobrevive nese movemento de xiros inesperados e ritmos contraditorios que define ao baile da música.