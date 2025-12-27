De Extremoduro a Extremadura

Fue a principios de este diciembre cuando toda España, y Extremadura en particular, lloraba la muerte de Robe Iniesta, líder de la mítica banda de rock español. Nacido en Plasencia nunca renunció a sus orígenes y hoy su pueblo le rinde homenaje y busca ubicación para recordarlo para siempre. Esa Extremadura unida en el sentimiento tenía otra cita importante en este mismo mes de diciembre y la tradición presagiaba un resultado bien diferente al que se produjo. El partido socialista había ganado todas las elecciones celebradas hasta esta última cita y, aunque las encuestas presagiaban un mal resultado del partido de Pedro Sánchez, nunca calcularon la magnitud del batacazo del puño y la rosa. Un candidato procesado no parece la mejor opción, pero Sánchez no quiso abandonar a su hermano a su suerte y lo vinculó con Gallardo, quizá pensando en que el aforamiento del procesado candidato podría beneficiar a su propio hermano.

Para nada el presidente pensó en el bien de su partido porque, de haberlo hecho, habría descartado al cabeza de cartel desde el minuto uno. Un hombre procesado por su gestión política es tremendamente vulnerable frente a sus opositores y, como así sucedió, en el debate entre candidatos no tardaron en afearle su situación y Gallardo no tenía respuesta para esas acometidas. El error de la candidata popular de no asistir al debate dejó en manos de Vox la portavocía de la derecha y, sin duda, la aprovechó. El resultado final que ustedes ya conocen, salvo un escaño que está en el aire pendiente del voto exterior, dejó al partido socialista hecho unos zorros y con su peor resultado histórico, mientras vio crecer un poco al PP y mucho a Vox. Increíblemente ahora, vemos cómo desde Moncloa demonizan al candidato y se alejan de él, un poco lo que pasó con Ábalos cuando Sánchez dijo “desconocerlo”. Una actitud despreciable que convierte a Moncloa en la casa de Pilatos mientras todos se lavan las manos a la hora de asumir responsabilidades.

A fecha de hoy, solo sabemos que Sánchez se fue de vacaciones dos semanas sin haberse pronunciado sobre el resultado electoral. El colmo fue escuchar al candidato socialista la misma noche electoral hablando del fracaso del PP, viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

Y, entre tanto dislate, aparece la voz de un histórico que gobernó mas de veinte años con mayorías absolutas las tierras extremeñas, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para mostrar, una vez más, su coherencia y sugiriendo a sus compañeros que facilitaran la investidura de la candidata popular evitando así la influencia del partido de Abascal en el futuro ejecutivo regional. De inmediato saltaron las voces de los palmeros de Sánchez para depreciar la propuesta de Ibarra, dejando claro que ese cordón sanitario de que hablaba el PSOE, solo interpela al PP, de tal manera que si el PP no gana por mayoría absoluta debe renunciar a formar gobiernos en favor de la izquierda, mientras esta se junta con Bildu sin complejos para obtener mayorías Frankenstein como las bautizó otro socialista, este con principios, apellidado Rubalcaba. Y todo ello para despreciar a los extremeños que libremente votaron a Vox, partido creciente que, en parte, se alimenta de la forma de gobernar de Sánchez para ganar votos y escaños elección tras elección y todo indica que esto no va a cambiar en las lecciones que se vayan produciendo.

Vox es una realidad en nuestro mapa político y su influencia está en crecimiento, los que no lo quieran ver deben visitar a su oftalmólogo de cabecera. Por todo esto, viene a cuento recordar a Robe Iniesta, cuando escribió aquella letra que se convirtió en un éxito de su grupo: “A ver qué coño salía”, que es lo que debió pensar Sánchez cuando eligió a Gallardo como candidato.