La democracia nos hace libres defendiéndola

Siempre hubo corrupción y seguirá habiéndola en los partidos como la hay en todas las organizaciones humanas. Pero hay una gran diferencia entre lo público y lo privado porque lo público nos afecta a todos, mientras que lo privado no lo tenemos que pagar. Siempre hubo abusos sexuales y laborables hasta que los partidos en su afán competitivo sacaron el relato. Las corrupciones y abusos se deben eliminar por ser vejatorias. Todas estas cosas son muy feas e inhumanas. Estas anomalías siempre existieron, pero gracias al sistema democrático nos enteramos. Por lo tanto en vez de desanimarnos debemos defender la democracia y no votar a partidos oportunistas que se aprovechan de la situación para llegar al poder, recortar derechos, y liquidar los derechos conseguidos en democracia, que es el único sistema para acabar con los abusos de poder en todos los ámbitos. Las cosas mal hechas en democracia se pueden corregir.

Da la impresión de que los partidos se organizan para repartirse nuestros impuestos y ocupar cargos públicos haciendo favores a las empresas privadas, luego los compensan con puestos en los consejos de administración de la empresa una vez perdidos los cargos públicos desde donde les hicieron favores. Todos los abusos se pueden corregir en democracia y con buena justicia.

En los últimos años la gente está desencantada de los políticos por todas estas cosas que ahora se conocen, gracias a la pugna entre partidos y personas individuales de esas organizaciones. Siempre hubo corrupción e incluso más, pero ahora los líderes de los partidos entraron en la dinámica diabólica del “tú más”, pero en vez de verlo mal, es el proceso normal que el tiempo va clarificando y poniendo a cada uno en su sitio. Aunque los líderes actuales carecen de educación cívica dedicándose a crear confusión con las redes sociales, desinformando con bulos para desestabilizar a los gobiernos por intereses económicos. El negocio está en no pagar impuestos, recibir subvenciones, forzar a gobiernos que hagan leyes a su favor, siendo habitual y, aun así, se las saltan porque su posición económica se lo permite.

Por otra parte, nos creemos que las redes sociales nos hacen más libres para crítica y opinar, e insultarnos, pero se demuestra que esa libertad es el ardid que fomenta el extremismo en la última década coincidiendo con la utilización de las redes sociales. Esto nos puede llevar a perder las conquistas sociales alcanzadas en los últimos tiempos. Pero lo más preocupante en España es que los partidos, unos más que otros, están agitando el gallinero creando el caos, prometiendo lo que muchos quieren oír, pero los que voten a esos partidos pronto se darán cuenta que, si llegan al poder, verán cómo van contra sus interés. Vemos que estos partidos están financiados por grupos de intereses internos y partidos externos de la misma ideología para desestabilizar España.

Las redes sociales son propiedad de grandes grupos económicos, como vimos como rodearon a Trump para conseguir subvenciones y beneficios fiscales. Y pasa lo mismo con otras potencias políticas económicas. Con lo cual, la libertad que dan las redes sociales, al alcance de todos, es simplemente un espejismo, un juguete para entretenernos, controlarnos por estos personajes, los dueños que nos dejan usar el instrumento pero son propietarios de las redes y el algoritmo para manipularnos.

Destacar además que las redes sociales también sirven para calumniar, insultar, mentir, cabrear acoso —sexual y laboral— y también para chantajear. Nos facilitaron el becerro de oro para liarnos.