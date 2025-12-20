Sánchez a juicio

Algunos de ustedes verán con buenos ojos el título de esta columna, otros lo tildarán de alarmista. Ni lo uno ni lo otro. Mañana un tribunal soberano dictará sentencia sobre Pedro Sánchez, será en Extremadura y sin Tezanos de por medio. El pueblo extremeño con su voto dirá si absuelve al presidente o lo condena. Si el Psoe sufre una debacle o si una parte del pueblo español castiga las políticas del presidente. Así será porque él mismo lo quiso, su presencia activa en la campaña con cuatro apariciones para arropar a su candidato personaliza en Sánchez el resultado final. Un candidato que está procesado por contratar de aquella manera al hermano del presidente en la Diputación de Badajoz y que se “coló” en el parlamento extremeño haciendo renunciar a cinco candidatos para que corriera la lista y así poder ser aforado para enfrentarse a la justicia de otra manera. En los próximos meses se celebrarán elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Si los socialistas suman tres derrotas consecutivas quedará constancia del sentir del pueblo español que reclama urnas para valorar al propio Sánchez, habrá dictado sentencia a toda una época, el “sanchismo” que tanto daño ha hecho a su propio partido y, ya de paso, a España. La polarización que Zapatero sembró y que Sánchez alimentó ha supuesto las discusiones entre amigos, la rotura de relaciones entre familiares y nos ha devuelto a un tiempo pasado, el de las dos Españas que tan malos resultados dio. Enfrentar a españoles entre sí debiera ser erradicado como forma de hacer política si es que hubiéramos aprendido algo de nuestra Transición política, pero, está claro, muchos no entendieron aquella lección de concordia que supuso el reencuentro entre españoles que solo querían vivir su vida sin más mentiras y en paz, como rezaba la canción. Ahora, estamos como estamos y, más allá de las cifras macro, las familias sufrimos una crisis profunda que ya se deja notar en nuestras neveras y, lo más grave, en el presente y futuro de nuestros hijos, esos jóvenes que no pueden formar una familia, adquirir una vivienda o pensar en tener hijos, no les queda otra que vivir en casa de sus padres más allá de los cuarenta, algo que no se recordaba ni por los más viejos del lugar. Son esos jóvenes los que se preguntan como es posible que sus padres y abuelos que vivían con austeridad, podían comprarse una casa con hipotecas al 19%, tener cinco o más hijos, darles carrera universitaria y dejarles una herencia. Y entonces, cuando esta reflexión cuaja entre los más jóvenes, buscan en el pasado las fórmulas que le dieron a España una amplia clase media que tenía un buen vivir y eran el soporte de la estabilidad del país. Una política errática de la izquierda y, por qué no decirlo, una indefinición de la derecha más pendiente de sus estigmas del pasado que del sentir popular, han empujado a gran parte de la juventud a buscar en ofertas políticas que les parezcan más atractivas que los partidos tradicionales y así nació Podemos y también Vox. Los primeros naufragaron como Ciudadanos, por líderes inconsistentes y proyectos más personalistas que sociológicos, pero no es el caso de Vox, la fuerza política de Abascal se mantiene y crece, de momento en la demoscopia y que mañana tiene en Extremadura una reválida que, de ser superada con éxito, dará mayor fortaleza a partido verde de siglas inescrutables. Mañana en Extremadura se juegan más cosas de las que parece y Sánchez, el principio del fin de su ciclo. O no, que diría Rajoy.