Palabras testemuñais

A competición da palabra do ano, promovida pola Academia Galega e a Fundación Barrié, insírese nunha tradición institucional que procura darlle visibilidade a unha tarefa que adoita quedar confinada aos despachos e ás sesións plenarias. Limpar, fixar e dar esplendor ás palabras non é só un lema clásico, senón unha estratexia de supervivencia lingüística. Ao sacar as verbas do ámbito académico e empurralas cara ás redes sociais, estas institucións recoñecen que a lingua xa non se xoga só no dicionario, senón tamén no mundo dixital, nos chíos e nos retrincos compartidos.

Esta iniciativa non é inocente nin neutra. A escolla previa das palabras candidatas responde a unha lectura do tempo presente. As palabras non caen do ceo nin brotan por xeración espontánea. Son produtos sociais, como xa advertía a sociolingüística crítica, e funcionan como indicadores dun clima histórico. Cada edición da palabra do ano constrúe, sen pretendelo, un inventario simbólico dos acontecementos que marcaron a vida colectiva. Unha especie de arquivo moral do ano que remata.

Velaí palabras como xenocidio, lume e desfeita adquiren unha forza que vai máis alá do seu significado estrito. Xenocidio converteuse nunha palabra incómoda, repetida ata o esgotamento, para nomear o que sucede en Gaza onde a violencia sionista tenta normalizarse. Situala na lista revela unha sociedade que xa non pode mirar para outro lado, aínda que o faga con resignación.

Lume e desfeita funcionan como un díptico inseparable no contexto galego. A vaga de incendios no ámbito rural deixou tras de si unha paisaxe arrasada que non é só natural, senón tamén humana. A desfeita non remata cando se apagan as lapas. Continúa na perda de territorio, de memoria e de futuro. O lumes repetidos evidencian o síntoma estrutural dun modelo de abandono e explotación.

O conmemorado ano Castelao trouxo palabras máis pequenas, fragmentarias, case anecdóticas. Os retrincos encaixan ben nesa celebración feita a base de citas soltas, frases compartidas e homenaxes comprimidas en formatos breves. A cultura convertida en cápsula, apta para consumo rápido, mesmo cando se trata dun autor que pensou o país en termos grandes e complexos.

Foliada introduce unha nota de aparente alegría, unha celebración colectiva que resiste como pode. É a palabra que lembra que tamén hai espazo para o encontro e a festa, aínda que sexa como acto de resistencia. Loia, máis singular, serve para nomear a mentira organizada, a falsidade interesada que circula con soltura polos mesmos espazos dixitais onde se pretende revitalizar a lingua.

Son palabras testemuñais dun patrimonio inmaterial que fala dun idioma vivo, pero ferido. Un galego que observa, nomea e denuncia, mais que tamén pide auxilio. A palabra do ano é un espello no que a sociedade se mira, olla as súas feridas e decide se quere seguir tendo palabras para contalas.