Se malgastan los impuestos de los ciudadanos

Estoy muy dolido porque me costó mucho trabajo gestionar y conseguir los terrenos del Parque de A Cachada para recreo de la ciudadanía, y hacer allí la mejor Casa de Cultura del sur de A Coruña y norte de Pontevedra bien integrada en el paisaje y ahora quieren cortar árboles para hacer un mamotreto para aumentar 70 asientos cuando en auditorio actual nunca se llenó. Esos asientos ya los había poniendo una fila de sillas plegables por los pasillos, que nunca se usaron.

En esa casa se realizaron las mejores actividades cívico sociales de la comarca mientras yo fui alcalde. Mis sucesores la fueron desmantelando para sacar la última placa de las múltiples obras que mandé hacer. Dicha casa fue inaugurada por el prestigioso hijo predilecto de Boiro, D. Ramón Martínez López, con un letrero muy grande con su nombre hasta que lo quitaron.

Resulta bochornoso que un alcalde socialista tire una obra que mandó hacer otro alcalde socialista. Es la misma política de nuestros adversarios que también derribaron el Concello antiguo sin que mejoraran los servicios a los ciudadanos. Derrochar unos 5.000.000 de euros, que nadie pidió cuando lo más urgente es la Residencia para nuestros jubilados .

Cuando fui alcalde cuidé y mejoré las obras de mis antecesores, y mandé hacer nuevas obras que no había. Quiero aclarar que en el PSOE no todos los que están son socialistas. Ni todos los que no están dejen de serlo. Lo estamos comprobando.

En el mandato, Martiño no saldría alcalde sin mi voto, pero no cumplió lo pactado. No me presenté a las últimas elecciones porque un amigo del PSOE me pidió, estando el alcalde delante, que volviera al partido, y que fuera en la lista, cosa que no acepté porque hay gente en el PSOE de Boiro que somos incompatibles con mis valores cívicos. No vine a la política para conseguir privilegios ni un puesto de trabajo. Pero le prometí a este amigo que no me presentaría para que sacara mayoría. Me arrepentí al ver en una TV local al alcalde Martiño dándole las gracias al anterior alcalde Dieste por ayudarle en la campaña. Quedó grabado en un vídeo. No es un bulo. Quedó claro que pactaron no levantar las alfombras. Ahora con la mayoría absoluta le sirvió para ser el gobierno más caro de Galicia con un coste de unos 300.000 euros año de 5 dedicaciones, lo nunca visto en el Concello de Boiro con 18.000 habitantes para no hacer nada en seis años, salvo subir los impuestos, tasas, agua, basura, el IBI más del 25% y otras ordenanzas, en contra de lo prometido en campaña .

¿Para qué le sirvió esta mayoría? Para tres cosas: subir los sueldos, impuestos y recaudar más de un millón y medio de euros y por encima pedir dos créditos de cuatro millones de euros para derribar la Casa de Cultura después de que en su día me acusaron de hacer una obra faraónica. Mientras estuve fue el centro de actividades cívicas, cine, teatro, música, biblioteca, sala de exposiciones, radio para participar asociaciones ciudadanas, colectivos sociales, profesionales, jornadas formación en distintas ramas, informática, congresos nacionales, e internacionales de arqueología etc. Pero llegó Dieste y empezó a ir desmantelando las actividades hasta cerrar la radio, y este alcalde siguió el mismo guion que él, y este alcalde va enterrar cinco millones en una obra ilegal que nadie le pidió. Con ello sacarán la última placa que queda de las obras que mandé hacer, porque los rivales de derechas ya sacaron las otras.

Boiro tenía una población de 19.000, pero con este alcalde bajó a 18.000 habitantes con tendencia a seguir bajando porque este gobierno no desarrolló ni un solo plan de los cinco planes parciales del Plan General.

Suben los impuestos y las tasas siempre a los mismos, porque no actualizaron los listados dejando fuera los que reciben los mismos servicios que muchos están disfrutando sin pagar. Pero no es culpa de ellos, lo es del gobierno por mala gestión para incluirlos y así pagan lo de todos unos pocos.