Malas lenguas

Las afirmaciones realizadas por Inés Hernand en OT, respecto al supuesto pacifismo de la izquierda abertzale, además de ser falaces, suponen una gravísima ofensa no solo para sus innumerables víctimas porque ETA y su grey ideológica pusieron en jaque a toda la sociedad española. Otra cosa es que queramos verlo, entenderlo y aceptarlo, prefiriendo acotarlo a los impersonales colectivos de víctimas, que siempre ofende menos.

No cabe pensar que una persona nacida en 1992 pueda alegar desconocimiento del brutal proceder de una organización terrorista que anunció el cese de su actividad en 2011, es decir, teniendo ella 19 años. Como tampoco que lo haga por el mero capricho de hacer daño; ese sería un dolor aún mayor que el de la mera ignorancia.

Dirán: “Sus motivos tendrá, es su opinión, su libertad”. Y es cierto, lo es, al igual que la mía es creer que median intereses de carácter personal.

Aunque duele su indolencia, resulta aún más peligroso y aborrecible la natural tendencia de este gobierno a ir engrasando, con cargo al erario, los engranajes que mueven los hilos de sus necesidades justificativas a la hora de tomar decisiones que no solo comprometen la sana gobernabilidad del país, sino el sistema democrático.

Cargue cada uno con la vergüenza de sus maldades, pero sepamos que no todo vale y que el precio social de estas ventas particulares es muy alto para nuestro común sistema de libertades y de convivencia.