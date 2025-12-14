Si te acoso, es por el sistema transversal

Te despiertas y hay otra denuncia por acoso sexual en el PSOE. El #MeeToo castizo español está lleno de marisco del caro y de silencios que ya no lo son tanto. El Whats lo carga el diablo y del pantallazo ya no se sale. Denuncia tras denuncia, el mutismo de las de siempre resulta ya un insulto. Las que se desgañitaban contra Plácido Domingo por supuestos abusos ahora calladas como señoritas de escote veneciano, Irene ni siquiera frunce el ceño y la Yoli amenaza con apretar muy fuerte los puñitos mientras mira en el móvil las últimas novedades de Hermès y se compra una botella de Dom Perignom para celebrar la III Internacional. “El violador eres tú” pero poco, porque todos sabemos que es un problema estructural y el patriarcado es el culpable. Los políticos se vieron obligados a pedir actos sexuales a cambio de ascensos y demás perversiones que, al fin y al cabo, son perversiones del sistema, no de los miembros del partido. En todas partes cuecen habas pero en algunos sitios las cuecen a paladas, que decía mi difunto padre. Si universalizas el delito lo diluyes, eso lo saben bien los que se dedican a la política: no fui yo, fue el sistema que me obligó, culpa de Occidente, cuna de todo mal.

Oscar Wilde dijo que todo en este mundo va de sexo, salvo el sexo, que va sobre el poder. El poder de someter a mujeres a cambio de ascensos, de puestos de trabajo, de no despedirte es un poder muy sabroso para algunos. Por lo visto, muchas denunciaron pero esas denuncias solo sirvieron para señalarlas… hasta ahora, que el efecto dominó las ha sacado a la luz. El efecto dominó o el interés, que esto es ya la casa de las dagas voladoras. Aquí nadie da puntada sin hilo.

Mientras escribo esto, Leire Díez sale del calabozo. La encargada de los votos por correo, las sacas abandonadas y sin vigilancia, esos pobres votos indefensos. La fontanera. Luego dicen que no quedan ya trabajadores de oficios. Presa por querer escribir un libro. Los españoles vivimos en un eterno asombro. Entran y salen de prisión, aquí no dimite nadie, solo el “tomaremos las decisiones que haya que tomar”, o sea, ninguna, mandamos millones al metro de El Cairo, mandamos millones al empoderamiento de las mujeres del Machu Picchu, mandamos millones a reconstruir Gaza, mantenemos a los adolescentes problemáticos de Marruecos (hasta vienen los padres a traerles el tupper de sopa y cuscús a los centros de menas), mandamos millones a una fundación de elefantes africana, mandamos y mandamos como si fuésemos una especie de ONG quijotesca y lanzamos proclamas feministas a la vez que se multiplican las denuncias por acoso sexual y vemos los Whats de los señoros hablando de mariscos variados pero nadie, nadie dimite, no hay responsabilidades, no hay responsables y sigue siendo todo un dislate tras otro. Y, si dimiten, tampoco es que dimitan del todo, léase el pepero Mazón, que tenía que haber puesto su cargo a disposición el día siguiente de la riada.

La política se ha convertido en la nueva aristocracia: no pagan nada, ni vivienda, ni transporte, ni un mísero móvil ni una tablet, disfrutan de vacaciones interminables, visitan el congreso para insultarse o aplaudirse, no tienen responsabilidad sobre sus actos porque se ven obligados por el sistema transversal, se juntan para subir impuestos y reírse a mandíbula batiente de la clase trabajadora o idear absurdeces que les den dinero, como mascarillas cuando hay gripe común o balizas que imponen por tu seguridad. Y mientras los camioneros marroquíes no tienen que convalidar su carné de conducir pero los camioneros americanos, sí. Me lo expliquen. No entiendo nada. Será la rubiez.