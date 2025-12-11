Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Armar o belén

Contan que foi San Francisco de Asís quen, alá polo ano 1223, tivo a arroutada de montar o primeiro nacemento vivente. A súa intención era piadosa e pedagóxica: achegar o misterio da natividade á xente do común. Porén, se o “pobriño de Asís” erguese a cabeza hoxe e vise en que derivou a súa idea, probablemente volvería pechar os ollos, non sen antes exclamar algún latinismo subido de ton. E é que a expresión “armar o belén” mudou de definir unha pía actividade doméstica a converterse no sinónimo perfecto de montar un balbordo de proporcións bíblicas e impacto social. 

Vemos que a tradición mudou en dúas especies ben diferenciadas. A primeira poderiamos denominala o “Belén de relustro”. Xa non abonda coa figura do catalán “caganer” para poñer a nota escatolóxica; agora o portal semella un escenario de feira ou un programa da franxa de máxima audiencia. Vemos a futbolistas de elite pastoreando ovellas de plástico, a políticos ofrecendo ouro e a cantantes de moda facendo as veces de lavandeiras. O obxectivo xa non é a adoración, senón a aprobación nas redes sociais. O nacemento converteuse nun escaparate de vaidades onde a Sagrada Familia queda relegada a comparsa nun teatro de monicreques de cortiza e papel de prata.

Pero fronte a esta frivolidade de ouropel, xorde a segunda especie, moito máis afiada: o Belén-protesta. E aquí, a palma lévana os veciños do galego Val de Xestoso. Aquí, o anxo anunciador non trae boas novas, senón unha notificación de expropiación. Baixo a batuta do seu párroco, este nacemento é unha labazada de realismo cru. Aquí, Xosé e María non buscan pousada porque estean de paso; buscan casa porque non lles chega o soldo para o alugueiro ou porque desafiuzáronos para facer vivendas de uso turístico. O Neno Xesús, lonxe de durmir tranquilo, é o símbolo das familias ameazadas pola especulación e polo perigo de proxectos como o de Altri, que prometen o ouro mentres ameazan con converter o rural nun deserto de eucaliptos e celulosa.

Neste belén, o castelo de Herodes xa non é unha fortaleza romana, senón que ten un sospeitoso parecido co edificio administrativo da Xunta. O rei de Xudea, no canto de mandar degolar inocentes a espada, semella estar máis preocupado por asinar concesións e mirar para outro lado ante a degradación ambiental, exercendo esa violencia administrativa tan sutil como devastadora e letal.

Esta “parábola visual” de Xestoso non é decorativa; é un espello incómodo que nos interpela. Ao final, resulta que “armar o belén” recuperou o seu sentido máis xenuíno: non o de facer ruído polo ruído, senón o de axitar as conciencias para a acción. Porque este nacemento non remata no portal, senón que sinala o camiño cara a Compostela. A mensaxe do sacerdote e da veciñanza é clara: se queremos evitar que a nosa terra se converta nun ermo industrial ao servizo dunha multinacional na Ulloa, toca peregrinar, mais non á catedral, senón ás rúas de Santiago na vindeira manifestación. Toca berrar forte para que, dunha vez por todas, non nos armen o belén coa desculpa do progreso.