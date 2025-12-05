Cuando la realidad atropella

Cuando no se asume, la realidad acaba atropellándote. La realidad no tiene compasión ni se transforma por mucho que se intente esquivar. La realidad es contumaz y las pequeñas realidades negadas o ignoradas acaban convirtiéndose en una mochila muy difícil de llevar. Tan difícil que solo caben dos soluciones: o se acepta y se le planta cara o te lleva a un laberinto de contradicciones, de justificaciones y de trampas que acaba atropellándote sin piedad.

Algo de esto ocurre en el PSOE y en el propio Gobierno. No se acepta la realidad cuando se sabe que no se cuenta con mayoría y se trata de esquivar esta realidad con el famoso “con o sin el concurso del Parlamento”. La realidad, que además es mandato constitucional, año tras año se obvia con la presentación de las cuentas públicas. Se juega al escondite con la realidad, cuando todo lo que ocurre, absolutamente todo, es invento de la fachosfera, del bulo y del fango, sin pararse un minuto a pensar que quizás hay algo de realidad. Cuando la realidad se quiere convertir en ensoñación inventada por los otros ocurre lo que ocurre. Te atropella.

Ocurre que el núcleo duro del sanchismo está en el banquillo y se afirma que se han asumido responsabilidades cuando ni siquiera se han dado explicaciones convincentes salvo que todo ha sorprendido y dolido.

El último capítulo, por ahora, de esta realidad que se quiere obviar o dulcificar está relacionado con conductas vergonzosas, inadmisibles y nauseabundas como lo que estamos conociendo sobre las denuncias de acoso de otro hombre de confianza del Presidente, el tal Salazar que si ahora se ve en un brete que va a dar el traste con su vida pública no es por la vigilancia del PSOE sino por lo publicado por el diario.es.

Este episodio es letal para el socialismo que ahora se lleva las manos a la cabeza después de cinco meses de silencio. Las mujeres socialistas se han plantado y por primera vez, en la etapa del sanchismo, alguien, desde dentro, levanta la voz. Y estos lamentables episodios sí que los entiende la opinión pública, a quien el episodio del exfical general, y otros tantos que tienen que ver con la organización institucional de España, les coge más lejos.

Bien haría el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE en mirar la realidad con otras gafas y evitaría tener que pasar del hemos cumplido al reconocimiento de que ha habido incumplimientos y mucho mejor harían aquellos que, desde dentro de la política y fuera de ella, ha sido incapaces de decirle que así no, que no se puede aceptar una legislatura sin cuentas públicas, que todo un presidente del Gobierno no puede obedecer a las exigencias de siete votos por mucho que los necesite. Esto, de momento no ha ocurrido, salvo en el tema de acoso aunque ni esto será suficiente para que el actual socialismo y sus responsables salgan del laberinto de la realidad no aceptada, esa que acaba atropellando hasta el punto que cabe preguntarse si el Presidente tiene, ahora ya, alguien de quien fiarse.

Creo que se basta a sí mismo porque nadie le dirá “Pedro, vete, antes de que la realidad se te haga insoportable”. Y seguirá.