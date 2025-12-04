Mi cuenta

Conxuntura cultural

Aínda nos recenden as mans a ese perfume de festa e papel impreso que deixa o Culturgal. Acábase de baixar o pano dunha edición que, din as crónicas, foi un éxito rotundo. Unha auténtica festa onde se esparexe prestixio e mudan de mans bens a esgalla. Pontevedra converteuse, un ano máis, nese gran escaparate onde a cultura galega se mira ao espello e, por sorte, vese guapa. E o mellor está por vir: prométennos que na vindeira edición a feira non collerá no recinto e verémola expandirse, como masa nai ben levedada, por toda a cidade. Unha invasión benigna de letras e notas musicais. Que marabilla, abofé. O “capital social” de Bourdieu cotiza á alza nas Rías Baixas. 

Pero, atención. En toda boa función hai un escenario iluminado e unha tremoia escura onde se amorean os trebellos sucios. Mentres aínda se varre o confeti da festa, o Consello da Cultura Galega vén de presentar a súa novena dose de realidade, a “Conxuntura estatística do ámbito cultural. Novembro de 2025”. E aquí, a poesía tórnase contabilidade e do ocio pásase á supervivencia.

Este informe é coma ese parente molesto que, no medio do banquete, lembra que a hipoteca non se paga soa. Ollando para o groso do documento, as cifras macro semellan dicir que a cousa vai indo. Hai un medre cuantitativo, si. Pero claro, como di o refraneiro: “Moita palla e pouco gran”. Que suban os números non sempre significa que suba a vida, porque, non nos enganemos, a inflación tamén baila muiñeira e o custo de existir puxo o listón tan alto que nin os saltadores olímpicos.

A realidade que debuxa a estatística —esa ciencia que di que se eu como dous polos e ti ningún, comemos un cada un— é que o sector medra en volume, pero a súa calidade de vida, a saúde do tecido base, anda algo mancada. O informe suxire que temos un sector cultural que é coma un xigante con pés de barro: moito produto, moita novidade, pero cunha precariedade que se pega á pel coma a humidade en decembro. As parroquias do teatro, da edición ou da música van, ás veces, por procesións distintas, pero todas rezan para que lles cadren as contas a fin de mes.

Aquí é onde a ironía deixa paso á necesidade urxente. O mercado, esa man invisible da que falaba Adam Smith —que en Galiza ás veces parece que ten artrite—, non abonda para soster o edificio. Precísase argamasa pública. E moita. Porque a cultura non é só entretemento para encher fins de semana á beira do Lérez; é o rego que mantén viva a nosa identidade e, sobre todo, a nosa lingua.

O idioma e a cultura galega non vive do aire, nin dos aplausos e menos dos “gústame”. Vive do uso e do prestixio. E para que o sector cultural sexa o verdadeiro baluarte do idioma, os gobernos teñen que entender que non se pode muxir a vaca sen darlle de comer. Porque se non apuntalamos a base, calquera día a conxuntura tórnase coxeira, e daquela non haberá festa que nos quite a pena.