Los localismos y la Universidad

La Facultad de Farmacia de la USC es la mejor de España y la 45 del mundo según el ranking de Shanghái, posición de excelencia que es fruto de concentración de talento, investigación sólida y producción científica, pese a las carencias infraestructurales que vive esta Facultad. Traigo esto a colación porque Farmacia caminó inmune a los localismos crónicos que padece Galicia, enfermedad que cuando determina la organización universitaria pone en peligro la calidad de la docencia.

Ocurre con Medicina. La decisión de descentralizar la docencia del segundo ciclo se produce para aliviar tensiones políticas entre ciudades y universidades y es una prueba de cómo las pretensiones territoriales se imponen a la sensatez académica. El resultado fue el acuerdo frágil de los rectores y de las consellerías de Educación y Sanidade porque fue negociado para resolver un conflicto político más que para dar respuesta a una programación académica.

Tan frágil es el acuerdo que fue rechazado por la Junta de la Facultad de Medicina, por el Consello do Estudantado y su votación fue aplazada en el Consello de Goberno de la USC por falta de concreción en dos puntos clave: alumnos y profesorado. ¿Cómo se hará la selección de alumnos que “se matricularon para estudiar en Santiago” y han de cursar el segundo ciclo en A Coruña o Vigo? ¿Cómo se resuelve su transporte y alojamiento? ¿A quién llaman ante un problema o incidencia académica?

En cuanto al profesorado, ¿Cómo y quién programa y coordina los criterios docentes y de evaluación entre profesores de tres universidades estando el 50% adscrito a las universidades de A Coruña y Vigo sin vinculación docente con la USC donde está la Facultad de Medicina? Estas y otras cuestiones no las resuelven acuerdos políticos sino una organización académica que no está bien definida en este caso.

Se dice que la reivindicación de dos nuevas facultades (Lugo también pide la suya) se produce porque facultativos de A Coruña y Vigo acreditados por ANECA aspiran a dar clases de medicina y, por ello, exigen esos centros en ambas ciudades. Si es así, ¿por qué no los integran en la USC para hacer una Facultad de Medicina más solvente para Galicia?

Decía don José Ortega que la misión de la Universidad es la transmisión de la cultura, la enseñanza de las profesiones y la investigación, un criterio académico que nada tiene que ver con alimentar pulsiones territoriales para repartir facultades como símbolos identitarios.

La experiencia nos enseña que la concentración de recursos genera centros competitivos y reconocidos internacionalmente, como la Facultad de Farmacia. En cambio, la dispersión causada por razones políticas puede convertir el sistema actual de excelencia en tres sistemas mediocres guiados por localismos que, priorizando el territorio, atentan contra la docencia de calidad.