Si hay mala justicia habrá mala democracia

La única forma de reducir la corrupción sería que las oposiciones en las administraciones más próximas a la ciudadanía como son los gobiernos municipales, serían más eficaces para dar toda clase de servicios, pero al no haber transparencia la corrupción que se está dando en las mismas es porque el aparato judicial hace caso omiso a las acusaciones que hacen los grupos de la oposición al gobierno denunciando con razón o sin ella. Para saber si es verdad el ministerio fiscal y jueces actuarán sin costo para el denunciante al ver en los medios de comunicación esas acusaciones de delito, debían emplazar al los acusadores que aporten pruebas, y si no lo hacen proceder contra ellos por calumnias. Entonces el sistema democrático sería mejor y la corrupción sería menor. Pero tal como está la situación, los gobernantes al ver que no pasa nada, la corrupción aumenta. Ni los gobiernos deben ser corruptos, ni los grupos de la oposición deben hacer acusaciones falsas al gobierno. Lo mismo debe ocurrir cuando el gobierno calumnia a la oposición. Las calumnias y bulos deben ser castigados con rigor en la sociedad que representan.

Actualmente los gobiernos burlan la ley cometiendo delitos, que la mayor parte de las veces los jueces no condenan por no querer implicarse. Por eso hay delitos urbanísticos de amplio aspectro y en adjudicación de obras y servicios troceando la cuantía de un proyecto para adjudicarlo a dedo, o por concurso amañado, y negar derechos a ciudadanos que no tienen influencia. Perseguir al adversario negándole sus derechos, atascando juzgados, gastando dinero de los ciudadanos y esperar años que en muchos casos llega tarde la sentencia, habiendo casos de defunción cuando llegó el fallo favorable. Eso no es tutela judicial efectiva. O como el caso del pelotazo de Gil del Atlético de Madrid que salió la sentencia 33 años después. Estos casos demuestran claramente las grandes lagunas de la justicia. Todas estas cosas fomentan la corrupción y las injusticias. Como no se corrija esto estaremos dando vueltas como el ganso en la rueda. Y el legislador seguirá haciendo más leyes para demostrar que hace algo como es habitual en la mayoría de los políticos de hoy. La justicia archiva casos con dolo por no querer investigar y condenar porque el denunciante carece de medios económicos para defenderse frente a otros poderes con más medios. Soy testigo de que se archivaron casos con la excusa de que prescribió el delito penal, pero en otros casos se activaron con más años de antigüedad. Como prueba ahí tenemos un caso de “palante” contra el FGE, como dijo MAR, asesor de Ayuso, más rápido que el del defraudador novio de Ayuso; y las denuncias contra ella de familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid que siguen archivadas y otras paradas en los juzgados. Es más fácil archivar casos con pruebas contra los poderosos que contra ciudadanos de a pie. Muchos tribunales no tienen la venda en los ojos para juzgar y reparar el daño causado, que es la base de toda resolución judicial. Extraña porque su cargo es inamovible y pueden defender al más débil contra el más fuerte evitando el enredo con poder político económico

No quiero generalizar diciendo que todos los jueces son iguales, porque no es así, ya que vemos jueces íntegros que dictan sentencias contra poderosos aunque son atacados por los poderes fácticos y algunos de los más arriba citados, como el Supremo que acaba de condenar al FGE sin pruebas.

La gente siempre luchó y lucha por buena justicia que es la base del Estado de Derecho para una democracia efectiva. La justicia es la columna vertebral de la convivencia y la democracia.

Hay que reconocer que los gobiernos que quieran gobernar para todos y la justicia que quiera aplicar la ley para todos, lo tienen difícil ante los privilegiados para no perderlos. Por eso somos los ciudadanos los más interesados en apoyarles con nuestros votos cuando se dan estos casos. En democracia, contra el abuso de los fuertes, la única defensa es la unión de los débiles en un Estado de Derecho.