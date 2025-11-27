Mi cuenta

A salvagarda do patrimonio

Xusto é recoñecer o esforzo. Mentres o patrimonio material, como as nosas construcións milenarias, aguanta séculos sen que ninguén o mire, o Consello da Cultura Galega reuniu recentemente os seus expertos na xornada “A salvagarda do patrimonio cultural inmaterial” para constatar o que xa sabían as nosas avoas: o patrimonio inmaterial é moito máis fráxil e vulnerable. De feito, mentres se debate a cor da placa, os saberes tradicionais, os contos, a música oral e ata os xeitos de falar poden esvaecerse nun par de décadas, vítimas da aceleración da vida e da uniformidade cultural. 

A Sección de Patrimonio do CCG presentou un informe, recollendo a situación ata o 2023, cando as declaracións BIC de bens inmateriais eran escasas, para criticar a nova moda: a proliferación recente de recoñecementos institucionais. E velaí: agora, cando por fin a Administración decide actuar con entusiasmo, a súa eficacia provoca un efecto non desexado. O documento denuncia que este incremento na incoación de expedientes, lonxe de ser unha solución, supón un atraso na protección efectiva dos bens, demorando a documentación e o rexistro das distintas manifestacións.

A ironía agrándase cando esas declaracións de Ben de Interese Cultural resultan ser tan xerais, como no Entroido, que a manifestación práctica fica reducida a dimensións máis relacionadas cos axentes externos que actúan como espectadores alleos, que coa propia comunidade que a mantén viva. Caso da Rapa das Bestas de Sabucedo, BIC a partir de 2024, correndo o risco de converterse nunha postal para turistas en lugar de ser un proceso vivo en mans das comunidades portadoras.

O noso patrimonio non se ergue con pedra; mais sostén a identidade que nos singulariza. E a súa conservación non depende de grúas nin de restauradores, senón de transmisión, afecto e vontade colectiva. Porén, a resposta institucional segue a ser tímida, lenta e máis preocupada pola foto que polo fondo. Mentres o patrimonio esmorece, faise uso do folclore administrativo: “xa se verá”, “non hai orzamento”, “esta en estudo o caso”. Ese é o verdadeiro patrimonio cultural real, o da inacción.

Fronte a esta lentitude con denominación de orixe, cómpre unha aposta activa. As autoridades culturais, a todos os niveis, deben comprender que o inmaterial non se conserva con formularios, senón traballando en rede no territorio coas comunidades como eixo central da acción patrimonial. A documentación e o rexistro teñen que preceder a calquera proceso de recoñecemento formal.

E xa que o noso patrimonio é a esencia que nos singulariza, debemos ensinarllo ao mundo. Hai que proxectalo nos marcos internacionais, catálogo da UNESCO e outras entidades, para garantir así a identificación, documentación e investigación do patrimonio cultural inmaterial. O camiño non é acumular expedientes BIC, senón impulsar unha protección activa, porque o que nos fai diferentes, o que nos dá personalidade propia, é precisamente o que non se pode copiar nin importar.