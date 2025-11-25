El supremo condenó al FGE contra Sánchez y da alas a Ayuso

Los perseguidores de Sánchez han conseguido dos víctimas, hacer dimitir al Fiscal General y a Lobatocomo secretario general del PSOE de Madrid por el dichoso correo del defraudador Amador González, el novio de Ayuso. Una sentencia tan a la medida de los tres manipuladores con la inestimable ayuda de cinco magistrados conservadores del Supremo nombrados por el PP, y dos votos en contra de las magistradas progresistas con las mismas pruebas y la misma Ley. Así salió ganando el defraudador Amador González el novio de Ayuso y su asesor Miguel A. Rodríguez después de haber reconocido ante el tribunal que filtró el correo por deducción divina de su pelo blanco. Ya en su día anticipó a los jueces lo que tenían que hacer “palante” y estos a obedecer. Armaron tal patraña contra el Fiscal General desde el principio que se fue descaradamente a por él sin pruebas. Por eso no quisieron investigar a cientos de personas que tenían el correo en cuestión y el Supremo tampoco quiso creer a los periodistas que atestiguaron que no fue el FGE el que filtró el correo. No podían revelar sus fuentes por ética profesional (siendo interrumpido sin venir al caso por el presidente), ¿nos está amenazando? Desde ese momento me quedó claro que sentenciarían contra el FGE.

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial cinco años por el PP, vulnerando la Constitución, le está dando sus frutos. Este partido desde hace años vino tomando posiciones en la cúpula judicial nombrando jueces en altos cargos durante los cinco años de secuestro del Consejo del Poder Judicial, y nombrando irregularmente por la puerta de atrás a sus peones en la segunda sala de lo penal del Supremo con mayoría de magistrados conservadores tal como dijo el senador del PP Cosido hace años en una grabación. Así tenemos la justicia que tenemos por culpa de partidos sin escrúpulos que deterioran en Estado de Derecho a falta de capacidad para proponer y resolver los verdaderos problemas del país. Así ocurre que el gobierno que preside Sánchez está en minoría en el tablado del Supremo y ese poder lo tiene la oposición, lo nunca visto en democracia porque cuando había gobiernos el PP siempre tenían mayoría en la cúpula judicial y cuando estuvo en la oposición bloqueó el relevo en el Poder Judicial cuando gobernó el PSOE. Los jueces conservadores están muy politizados a favor de la derecha y, salvo excepciones, sirven a los intereses de quien los nombró. Hay jueces que aplican rectamente la ley. Cuando los jueces son mayoría nombrados por el PP en un tribunal ya sabemos de antemano las sentencias porque votan siempre en bloque lo que demuestra que hay intencionalidad política y disciplina de partido. Siempre unidos sin disimulo porque alguno pudo votar en contra de la sentencia, serían de cuatro votos contra tres en contra y el FGE sería igual condenado pero no quedaría tal mal la credibilidad la institución judicial. Lo que demuestra que no acabaron de hacer la transición democrática. Mientras la sala de lo penal del Supremo esté copada por el PP desde hace 20 años por jueces nombrados por el presidente del gobierno Aznar siempre harán lo que el pida. “El que pueda hacer que haga”, y estos, manos a la obra.Demuestran que mantienen la disciplina de grupo y obediencia debida al partido que los nombró. Por eso el PP cuando está en la oposición siempre bloquea el Consejo del Poder Judicial.

La persecución e intransigente y sentencia contra el fiscal general de los cinco magistrados del Supremo demuestra que montaron una causa contra el FGE al obviar el “in dúbio pro reo”, al contrario que las dos magistradas de la sala que votaron en contra con las mismas pruebas y ley. A ver cómo se traga esto porque la ley debe ser igual para todos. Esta sentencia le dio alas a Ayuso contra Sánchez y sus dos acompañantes para seguir su obsesión. Y marcándole el discurso a Feijóo que ambos desean lo mismo, derribar este gobierno sin moción de censura, único instrumento democrático y legal para hacerlo.

Esas derechas deberían ser respetuosas con las normas democráticas, y no negándole el pan y la sal a Sánchez al no reconocer que el FGE siempre los nombró el gobierno d turno como hicieron ellos. Ahora cabe esperar que seguirán la caza de su mujer su hermano. Mientras los familiares y amigos de los dirigentes del PP tienen bula para hacer lo que quieran.