Los tres que llevan al Supremo al FGE

Tres manipuladores del kilómetro cero de la capital de España ponen en jaque a una Institución del Estado al denunciar al Fiscal General del Estado echando la culpa de un correo falso que filtró Miguel A. Rodríguez, asesor de Ayuso para salvar al ciudadano particular González Amador novio de Ayuso que ella defendió con los medios de la institución Autonómica que preside echando por tierra el imputado, su novio, por fraude fiscal a Hacienda argumento de que no le debía nada a Hacienda, 350.000 euros, sino que Hacienda le debía a él 650.000. Entre los tres, Amador González, Ayuso y su asesor Miguel A. Rodríguez, (el del pelo blanco) anticipó el famoso correo que llevó al banquillo al FGE, sin pruebas, al Tribunal Supremo. Si este caso del fraudulento novio de Ayuso fuera de alguien de otro partido sería imposible que le dieran la vuelta como lo hicieron estés tres manipuladores amparados por el poder que nadie le dio para defender sus intereses particulares en contra del Estado de Derecho como lo hicieron, Ayuso, su novio y asesor ( MAR) y otros interesados en las instituciones del Estado, y el mediático interesados en derribar este gobierno y persiguiendo a personas del entorno de Sánchez en lo que se encuentra el Fiscal General. Una treta bien orquestada para desviar la atención de sus fechorías de negocios sucios.

La querella presentada por el novio de Ayuso contra el Fiscal General que el juez Hurtado cogió al vuelo, ordenando a la UCO incautar todos los datos del despacho del FGE, dejando a los periodistas que conocieron el correo antes que el FGE hicieran la nota para desmontar un bulo impulsado por el asesor de Ayuso. Esta prisa contrasta con el archivo de las denuncias de los familiares para investigar las anomalías en las residencias que Ayuso ordenó dejar sin asistencia médica a 7.291 residentes que murieron sin los cuidados paliativos. Hay jueces que parece que anteponen su ideología a la Ley. Resultó muy esclarecedor el presidente de la sala del Tribunal Supremo se sintiera amenazado con la declaración del periodista favorable al fiscal, de que no fue el que filtró el correo, que no podía revelar las fuentes por ética profesional.

Conclusión. El novio de Ayuso defraudó y falsificó facturas falsas por lo que pesan varios delitos sobre él y le debe a Hacienda 350 000 euros. Pero Ayuso lo negó y dijo que era hacienda le debía a él. 650.000. Eso dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sede oficial en rueda de prensa para defender a su novio a la vez que afirmó que era una persecución del Estado contra un particular para perjudicarla a ella.

Si es un particular ¿por qué sale la presidenta utilizando los medios públicos de la Comunidad de Madrid para salvar a su novio? No se entiende como el juez Hurtado carga contra el FGE y no mandó a la UCO a investigar los aparatos de los tres implicados, el novio de Ayuso y su asesor después de las declaraciones de los periodistas dijeron tener el dichoso correo antes de la nota aclaratoria del FGE al bulo lanzado por ellos .

También extrañan las filtraciones de la UCO a los medios haciendo interpretaciones del caso en el Supremo como si fueran jueces. Incautaron todos los ordenadores y móviles dejando cautivo y desarmado al FGE como de un delincuente peligroso se tratará.

Al ver estos hechos cabe pensar que el juez Hurtado como siempre inclinó la balanza de la justicia hacia la ultraderecha y no mandó investigar los ordenadores y móviles de los tres golfos, el novio de Ayuso, Amador González, y su asesor (MAR) que reconoció haber filtrado el correo al deducir que fuera el FGE por tener el pelo blanco. Durante años se vienen filtrando cientos correos de casos secretos del sumario en los juzgados, y nunca fue encausado ningún juez, fiscal, o funcionario hasta la fecha. Lo que deja claro la caza del FGE por motivos políticos.