Feijóo une su suerte a la de Mazón y Abascal

Mazón se desentendió de la Dana el día 29 al coger un día de asueto para mocear con una periodista, habiendo dicho que no pudo estar en contacto con emergencias por un apagón de falta de cobertura, una mentira más, cuando la periodista declaró que tuvo constantes llamadas que no pudo saber su contenido porque se alejó. Las llamadas fueron de su segunda del equipo de emergencias (Cecopi) de la que es el máximo responsable. Mazón no quiso ceder sus competencias exclusivas al gobierno central para quedarse con todo el protagonismo. Por eso no declaró el nivel 3 para que el gobierno de Sánchez asumiera el reto. Mazón no sospechó que hubiera muertos, pero hubo 229 y las familias de las víctimas le piden cuentas por no mandar las alarmas rojas a tiempo a la población. Fueron más previsores con menos datos y responsabilidad los dirigentes de la Universidad y la Diputación que no permitieron que funcionarios y alumnos fueran a sus puestos el 29. Si el gobierno central interviniera sin que Mazón declara el nivel 3, sería acusado de invadir sus competencias exclusivas. Por eso Mazón no quiso declararlo, como sí lo hicieron las comunidades gobernadas por el PP con los incendios al ver que no eran capaces de sofocarlos. El gobierno central le mandó muchos medios, incluso de Francia mientras aparcaron los suyos para acusar al gobierno central de no enviar lo suficiente.

Sabido es que el PP no gestiona bien las catástrofes y monta el relato para desviar la atención culpando a los demás. Mazón y Feijóo siguen negando la mayor durante más de un año y sin reconocer sus graves errores y considera a Mazón más víctima que las víctimas como demostró en la rueda de prensa el 03/11/2025 echándole la culpa a Sánchez, demostrando que están en la batalla de la mala política e interés de su futuro económico más que por rendir cuentas de su mala gestión. Feijóo y Mazón siguen abrazándose a pesar de que su dimisión. Mazón restó votos a Feijóo al haber pactado la presidencia y el gobierno de la Generalitat con VOX haciéndole perder votos al PP en las elecciones generales 23 de Julio de 2023. Con ello Feijóo se plegó y asumió los hechos consumados de Mazón -VOX. A día de hoy sigue apoyando y justificando su incapacidad de la Dana. No largó del partido a Mazón como hizo Sánchez con el trío Koldo. El abandono de Mazón de sus responsabilidades el día 29 del desastre previsto por todos menos por él, que debiera de ser causa para que Feijóo le pidiera su dimisión de presidente y si no obedeciera pedirle el acta y sino que la entregara (porque es personal del diputado), y al no entregarla mandarlo al grupo mixto. Así Feijóo ganaría puntos demostrando que manda en su partido, y retendría los votos que se lleva Abascal, que manda en VOX, y lleva la voz cantante en la Generalitat más que el PP. No lo hizo y demuestra al estar sometido al relato de Mazón-Abascal que recordemos que anularon la Unidad de Emergencias que dejara el gobierno anterior presidido por Puig, que según ellos era un chiringuito. Desgraciadamente triunfan los partidos que más dinero tengan para construir el relato propagandístico que engancha a una opinión pública que desconoce sus malos efectos en el bien común.

Me huele a que aún vamos a tener Mazón en funciones para rato con sus consabidas triquiñuelas. No se puede permitir la negligencia que tuvo Mazón y los partidos deben pagar por colocarnos personas sin capacidad ni méritos para ejercer el cargo. Debemos de juzgar a los partidos por lo que hacen, y no por lo que dicen. El PP viene pidiendo que Sánchez convoque elecciones generales, pero ellos no las convocan en Valencia a pesar de la negación del fracaso en la gestión de la Dana.

Sabido es que el PP no gestiona bien las catástrofes y monta el relato para desviar la atención culpando a los demás. Mazón y Feijóo siguen negando la mayor durante más de un año y sin reconocer sus graves errores y considera a Mazón más víctima que las víctimas como demostró en la rueda de prensa el 03/11/2025 echándole la culpa a Sánchez, demostrando que están en la batalla de la mala política e interés de su futuro económico más que por rendir cuentas de su mala gestión. Feijóo y Mazón siguen abrazándose a pesar de que su dimisión. Mazón restó votos a Feijóo al haber pactado la presidencia y el gobierno de la Generalitat con VOX haciéndole perder votos al PP en las elecciones generales 23 de Julio de 2023. Con ello Feijóo se plegó y asumió los hechos consumados de Mazón -VOX. A día de hoy sigue apoyando y justificando su incapacidad de la Dana. No largó del partido a Mazón como hizo Sánchez con el trío Koldo. El abandono de Mazón de sus responsabilidades el día 29 del desastre previsto por todos menos por él, que debiera de ser causa para que Feijóo le pidiera su dimisión de presidente y si no obedeciera pedirle el acta y sino que la entregara (porque es personal del diputado), y al no entregarla mandarlo al grupo mixto. Así Feijóo ganaría puntos demostrando que manda en su partido, y retendría los votos que se lleva Abascal, que manda en VOX, y lleva la voz cantante en la Generalitat más que el PP. No lo hizo y demuestra al estar sometido al relato de Mazón-Abascal que recordemos que anularon la Unidad de Emergencias que dejara el gobierno anterior presidido por Puig, que según ellos era un chiringuito. Desgraciadamente triunfan los partidos que más dinero tengan para construir el relato propagandístico que engancha a una opinión pública que desconoce sus malos efectos en el bien común.

Me huele a que aún vamos a tener Mazón en funciones para rato con sus consabidas triquiñuelas. No se puede permitir la negligencia que tuvo Mazón y los partidos deben pagar por colocarnos personas sin capacidad ni méritos para ejercer el cargo. Debemos de juzgar a los partidos por lo que hacen, y no por lo que dicen. El PP viene pidiendo que Sánchez convoque elecciones generales, pero ellos no las convocan en Valencia a pesar de la negación del fracaso en la gestión de la Dana.